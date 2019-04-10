Ані Лорак показала свою улюблену страву: як її приготувати

На своїй сторінці в Instagram співачка Ані Лорак опублікувала кілька фото, на яких зірка схоже знаходиться в ресторані. Найбільше вражає дивовижна фігура Лорак, яка до 40-років анітрохи не зіпсувалася.
До фото співачка розмістила підпис: "Іноді можна побалувати себе смачною пастою. А яка ваша улюблена страва?" Багато користувачів відреагували на публікацію зірки і засипали її компліментами і припустили, що найімовірніше, що це ніщо інше як спагеті з томатним соусом. Приготувати таку страву зовсім не складно, а смак і незрівнянний аромат не залишать вас байдужими.
Для приготування нам знадобляться:
Спагеті – 500 м
Помідори – 500 м
Базилік (фіолетовий) – 1 пучок.
Часник – 3 зубчики.
Томатна паста – 4 столові ложки.
Сіль – 3 чайні ложки.
Тертий сир пармезан – 100 гр.
Рослинна олія – 1 столова ложка.
Вершкове масло – 1 шматок.
1. Свіжі помідори необхідно помити і обшпарити окропом, щоб з них легше було зняти шкірку. Далі помідори очищаємо і нарізаємо шматочками середнього розміру.
2. Тушкуємо помідори на слабкому вогні в 1 столовій ложці рослинного масла, додаємо сіль, перець, вичавлений часник.
3. Після того як помідори перетворяться в однорідну масу, додаємо кілька ложок томатної пасти для створення більш вираженого кольору і смаку.
4. Додаємо подрібнений базилік в соус.
5. Варимо спагетті з невеликою кількістю солі.
6. Викладаємо спагетті в глибоку тарілку і додаємо зверху вершкове масло і наш томатний соус.
7. Зверху прикрашаємо шматочками помідорів чері, бальзамічним оцтом, посипаємо тертим сиром і листям базиліка.
Приготуйте спагетті за нашими рецептами і поділіться з нами вашими результатами.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!