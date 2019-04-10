Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Ані Лорак показала свою улюблену страву: як її приготувати

214Читати матеріал російською

На своїй сторінці в Instagram співачка Ані Лорак опублікувала кілька фото, на яких зірка схоже знаходиться в ресторані. Найбільше вражає дивовижна фігура Лорак, яка до 40-років анітрохи не зіпсувалася.

До фото співачка розмістила підпис: "Іноді можна побалувати себе смачною пастою. А яка ваша улюблена страва?" Багато користувачів відреагували на публікацію зірки і засипали її компліментами і припустили, що найімовірніше, що це ніщо інше як спагеті з томатним соусом. Приготувати таку страву зовсім не складно, а смак і незрівнянний аромат не залишать вас байдужими.

Ані Лорак показала свою улюблену страву: як її приготувати

Для приготування нам знадобляться:

Спагеті – 500 м

Помідори – 500 м

Базилік (фіолетовий) – 1 пучок.

Часник – 3 зубчики.

Томатна паста – 4 столові ложки.

Сіль – 3 чайні ложки.

Тертий сир пармезан – 100 гр.

Рослинна олія – 1 столова ложка.

Вершкове масло – 1 шматок.

1. Свіжі помідори необхідно помити і обшпарити окропом, щоб з них легше було зняти шкірку. Далі помідори очищаємо і нарізаємо шматочками середнього розміру.

2. Тушкуємо помідори на слабкому вогні в 1 столовій ложці рослинного масла, додаємо сіль, перець, вичавлений часник.

3. Після того як помідори перетворяться в однорідну масу, додаємо кілька ложок томатної пасти для створення більш вираженого кольору і смаку.

4. Додаємо подрібнений базилік в соус.

5. Варимо спагетті з невеликою кількістю солі.

6. Викладаємо спагетті в глибоку тарілку і додаємо зверху вершкове масло і наш томатний соус.

7. Зверху прикрашаємо шматочками помідорів чері, бальзамічним оцтом, посипаємо тертим сиром і листям базиліка.

Приготуйте спагетті за нашими рецептами і поділіться з нами вашими результатами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані