Ані Лорак показала свою улюблену страву: як її приготувати

На своїй сторінці в Instagram співачка Ані Лорак опублікувала кілька фото, на яких зірка схоже знаходиться в ресторані. Найбільше вражає дивовижна фігура Лорак, яка до 40-років анітрохи не зіпсувалася.

До фото співачка розмістила підпис: "Іноді можна побалувати себе смачною пастою. А яка ваша улюблена страва?" Багато користувачів відреагували на публікацію зірки і засипали її компліментами і припустили, що найімовірніше, що це ніщо інше як спагеті з томатним соусом. Приготувати таку страву зовсім не складно, а смак і незрівнянний аромат не залишать вас байдужими.

Для приготування нам знадобляться:

Спагеті – 500 м

Помідори – 500 м

Базилік (фіолетовий) – 1 пучок.

Часник – 3 зубчики.

Томатна паста – 4 столові ложки.

Сіль – 3 чайні ложки.

Тертий сир пармезан – 100 гр.

Рослинна олія – 1 столова ложка.

Вершкове масло – 1 шматок.

1. Свіжі помідори необхідно помити і обшпарити окропом, щоб з них легше було зняти шкірку. Далі помідори очищаємо і нарізаємо шматочками середнього розміру.

2. Тушкуємо помідори на слабкому вогні в 1 столовій ложці рослинного масла, додаємо сіль, перець, вичавлений часник.

3. Після того як помідори перетворяться в однорідну масу, додаємо кілька ложок томатної пасти для створення більш вираженого кольору і смаку.

4. Додаємо подрібнений базилік в соус.

5. Варимо спагетті з невеликою кількістю солі.

6. Викладаємо спагетті в глибоку тарілку і додаємо зверху вершкове масло і наш томатний соус.

7. Зверху прикрашаємо шматочками помідорів чері, бальзамічним оцтом, посипаємо тертим сиром і листям базиліка.

Приготуйте спагетті за нашими рецептами і поділіться з нами вашими результатами.

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