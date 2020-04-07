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6 скарбів, які приховує звичайний хліб

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Незважаючи на стійке упередження про те, що вживання хліба не приносить користі нашому організму, ми спробуємо розвінчати міф про шкідливість цього продукту.

Отже хліб:

Багатий на кальцій

Більшість з нас відразу думає про молочні товари, коли мова йде про продукти, багаті кальцієм, пише Daily Mail. Дійсно, молоко, йогурт і сир є основними постачальниками цієї поживної речовини, яка необхідна для міцних кісток і зубів. Проте біле борошно теж збагачена кальцієм, в результаті чого близько десятої частини його норми надходить саме з хліба.

6 скарбів, які приховує звичайний хліб

Getty

Один скибочку білого хліба забезпечує 8%, а цільнозернового – 5% щоденної потреби в кальції.

Відмінне джерело заліза

Червоне м'ясо є одним з основних джерел заліза в раціоні. Однак тим, хто перейшов на рослинне харчування, важливо переконатися, що вони отримують його в достатній кількості з нем'ясних продуктів. Хліб може стати відмінним джерелом заліза, особливо для тих, хто дотримується веганскої і вегетаріанської дієти.

Один скибочку білого хліба забезпечує близько 4%, а цільнозернового – 7% щоденної потреби в залізі.

Багатий на вітаміни групи В

Вітаміни групи В, які необхідні для основних функцій організму, також містяться в хлібі. У більшісті сортів є тіамін (вітамін B1) і ніацин (вітамін B3). Вони обидва важливі для вивільнення енергії з їжі і допомагають підтримувати нормальну роботу нервової системи. Тіамін також життєво важливий для нормального функціонування серця, в той час як ніацин допомагає зменшити втому.

6 скарбів, які приховує звичайний хліб

Getty

Один скибочку білого хліба забезпечує трохи менше десятої частини щоденних потреб в кожному з цих поживних речовин, цільнозернового – 9% в тіамініта 16% в ніацині.

Низький вміст жиру

Хоча деякі види хліба містять багато вуглеводів, в них зазвичай мало жирів. Рекомендації з охорони здоров'я у Великобританії рекомендують, щоб у раціоні щодня було не більше 70 г загального жиру і 20 г насиченого жиру.

Один шматок хліба містить близько 1 г жиру, приблизно 0,2 г з якого доводиться на насичений.

Не перевантажений цукром

Стандартний хліб містить дуже мало цукру – близько 1-2 грамів на скибочку, що дорівнює чверті чайної ложки. Це невелика кількість, враховуючи рекомендації щодня вживати максимум 30 гр. У солодкій продукції, такої як булочка, безумовно, кількість цукру буде більше.

6 скарбів, які приховує звичайний хліб

Getty

Насправді хліб дає менше 3% цукру в раціоні для дорослих, проте на кондитерські вироби припадає 28%.

Багато клітковини

Хліб з цільнозерновий борошна допомагає збільшити споживання клітковини, яка необхідна для здорової травної системи. Гарне споживання клітковини також пов'язано з більш низьким ризиком серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та раку кишечника. Крім того, вживання в їжу великої кількості продуктів, багатих на клітковину, дозволяє відчувати себе менш голодними і допомагає краще контролювати свою вагу.

Всього один скибочку хліба з цільнозерновий борошна забезпечує майже десяту частину щоденної потреби в клітковині.

Багато виключили хліб зі свого раціону, вважаючи, що він погано впливає на організм. Однак OBOZREVATEL розповів, що хліб з цільнозерновий борошна містить безліч поживних речовин.

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Автор
Олена Козлова
Теми
живлення рецепти
Тег
харчування
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