5 кращих рецептів, як підсмажити курочку і влаштувати смачну вечерю

Є багато способів смачно і ситно повечеряти, але смажена птиця, - універсальне і мало не краще блюдо з усіх можливих.

OBOZREVATEL.Smak зібрав добірку найцікавіших способів приготування курки.

Перш за все, варто згадати смажену курку в клярі, - за нашим рецептом її можна приготувати у фритюрі усього за півгодини, при цьому, вона вимагає мінімум інгредієнтів і практично всім припаде до смаку.

Також дуже смачною виходить смажена курка на сковороді. Для неї потрібно трохи більше часу на приготування, але смаковими якостями вона не поступається.

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В умовах відсутності зайвого часу можна скористатися елементарним рецептом приготування смаженої курки з баклажанами, - овочі надають білому м'ясу більш багатий смак.

Якщо ж традиційні рецепти готування птиці набридли, завжди можна приготувати за нашим рецептом смажену курку по-японськи. Незважаючи на простоту приготування, блюдо може приємно здивувати ваших близьких.

Крім іншого, цікаві і смажені стегенця з часником, - вони виходять на диво ніжними, ароматними і пікантними.

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