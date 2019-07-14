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5 кращих рецептів, як підсмажити курочку і влаштувати смачну вечерю

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Є багато способів смачно і ситно повечеряти, але смажена птиця, - універсальне і мало не краще блюдо з усіх можливих.

OBOZREVATEL.Smak зібрав добірку найцікавіших способів приготування курки.

Перш за все, варто згадати смажену курку в клярі, - за нашим рецептом її можна приготувати у фритюрі усього за півгодини, при цьому, вона вимагає мінімум інгредієнтів і практично всім припаде до смаку.

5 кращих рецептів, як підсмажити курочку і влаштувати смачну вечерю

Також дуже смачною виходить смажена курка на сковороді. Для неї потрібно трохи більше часу на приготування, але смаковими якостями вона не поступається.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, як приготувати цукіні з часниковим соусом.

5 кращих рецептів, як підсмажити курочку і влаштувати смачну вечерю

В умовах відсутності зайвого часу можна скористатися елементарним рецептом приготування смаженої курки з баклажанами, - овочі надають білому м'ясу більш багатий смак.

5 кращих рецептів, як підсмажити курочку і влаштувати смачну вечерю

Якщо ж традиційні рецепти готування птиці набридли, завжди можна приготувати за нашим рецептом смажену курку по-японськи. Незважаючи на простоту приготування, блюдо може приємно здивувати ваших близьких.

5 кращих рецептів, як підсмажити курочку і влаштувати смачну вечерю

Крім іншого, цікаві і смажені стегенця з часником, - вони виходять на диво ніжними, ароматними і пікантними.

5 кращих рецептів, як підсмажити курочку і влаштувати смачну вечерю

Раніше OBOZREVATEL.Smak приводив добірку кращих страв з кабачками.

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