1 авокадо на день: вчені виявили його користь для роботи мозку

Вживання 1 авокадо на день покращує концентрацію уваги у дорослих людей. Про це заявили вчені з Університету Іллінойсу (США).

Авокадо багате на лютеїн – натуральне харчове з'єднання з властивостями антиоксидантів, яке пов'язують з поліпшенням когнітивних здібностей. І хоча переваги його споживання вже відомі у дітей і людей похилого віку, не було досліджень, які б вивчали вплив на здоров'я середньовікової групи.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними висновками вчених, опублікованими в elespanol.com.

"Раніше стало відомо, що люди, які мають надлишкову вагу або ожиріння піддаються більшому ризику погіршення когнітивних здібностей і старечого недоумства. Тому було цікаво перевірити, чи зможуть дієтичні підходи в харчуванні допомогти в цій ситуації, особливо в середньому віці", – пояснює Найман Хан, координатор дослідження, а також професор кінезіології та суспільної охорони здоров'я.

Протягом 12 тижнів вчені забезпечували харчуванням відібраних учасників (84 людини), які страждали ожирінням або надлишковою вагою. Їжа була однаковою з точки зору калорій і вмісту макронутрієнтів, але одна група отримувала 1 свіже авокадо щодня, в той час як у контрольної групи його не було.

Дослідники помітили, що щоденне вживання авокадо поліпшило результати в одному з когнітивних тестів, а саме здатність залишатися зосередженими, навіть наражаючись на якісь відволікаючі фактори. Проте в двох інших типах тестів поліпшень помічено не було.

"Поживні речовини авокадо своєрідно діють на мозок, сприяючи виконанню конкретного завдання. При цьому вони можуть бути кориснішими для якихось одних когнітивних здібностей, ніж для інших. Також існує ймовірність, що при тривалішому дослідженні або інших тестах вдасться побачити інші ефекти ", – говорить Хан.

Крім того, в авокадо міститься висока кількість клітковини і мононенасичених жирів, які також могли зіграти свою роль в помічених когнітивних ефектах. Найімовірніше, майбутні дослідження ґрунтуватимуться на цих поживних речовинах або на тому, як авокадо впливає на вагу, запалення і потенційні зміни мікробіоти кишківника.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про поживні властивості авокадо та його важливість в раціоні

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