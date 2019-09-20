"З'являються санітари лісу": Коломойський описав спосіб позбавлення від рейдерства

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами ряду законодавчих актів.

Про це він розповів під час участі в форумі Yalta European Strategy в рамках інтерв'ю виданню "The Page ". Бізнесмен також підкреслив, що не вважає рейдерство позитивним явищем.

Ігор Коломойський twitter.com

Новини У Зеленського розповіли про перші перемоги у боротьбі з рейдерством

"Рейдерство – це проблема, а рейдери – це своєрідні санітари лісу. Нехай міністр юстиції зробить деякі зміни в якісь законодавчих актів, в процедуру і всі інші речі. Взагалі нічого страшного немає", - заявив він.

За словами Коломойського, проблема рейдерських захоплень виникає в разі наявності проблем у бізнесу.

"З'являється якийсь хижак, який рейдерить підприємство. Про що це говорить? Що у підприємства є проблеми. Проблеми між акціонерами, проблеми з законодавством, проблеми з податковою, проблеми ще з кимось. І з'являються так звані санітари лісу. Я не називаю це позитивним явищем. Я просто констатую факт", - підкреслює підприємець.

При цьому Коломойський впевнений, що можливість рейдерських захоплень повинна бути усунута нинішнім урядом.

"Попереднє Міністерство юстиції заохочувала рейдерство. Петренко міністр був. А нинішній міністр юстиції, я думаю, не буде заохочувати. Тому що це загальна ідеологія уряду. І для того, щоб Україна була привабливою, треба від цього ганебного явища позбутися", - упевнений бізнесмен .

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Офісі президента Володимира Зеленського придумали радикальний метод боротьби з рейдерством.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!