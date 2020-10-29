З'явився рейтинг найбагатших українців: ТОП-30
Загальний статок усіх фігурантів рейтингу склав $34,4 млрд
Майже п'ята частина списку 100 найбагатших – новачки
Коронавірус істотно змінив картину порівняно з минулим роком
Найбагатшим українцем у 2020 році став Рінат Ахметов. Майже п’ята частина нинішнього списку 100 найбагатших — новачки рейтингу.
ТОП-100 представив журнал НВ. Загальний статок усіх фігурантів рейтингу склав $34,4 млрд. Це на $0,4 млрд менше, ніж цифра 2019 року, та на цілих $17,4 млрд нижче, ніж було у довоєнному 2013-му.
Причиною таких змін називають коронавірус і кризу, яку він спричинив. IT-бізнес, активи в online- і offline-торгівлі дорожчають, бо діловий світ змінився.
"Нині вітчизняних мільярдерів залишилося лише вісім, а їхнім численним металургійним і хімкомбінатам, вугільним шахтам, залізорудним кар'єрам, комерційним банкам і навіть 30 телеканалам загальна ціна – $16,4 млрд", – пише видання.
OBOZREVATEL відібрав 30 лідерів рейтингу:
Рінат Ахметов – 6,6 млрд доларів
Віктор Пінчук – 2,4 млрд доларів
Петро Порошенко – 1,492 млрд доларів
Дмитро Фірташ – 1,273 млрд доларів
Вадим Новинський – 1,224 млрд доларів
Ігор Коломойський – 1,181 млрд доларів
Олександр і Галина Гереги – 1,157 млрд доларів
Геннадій Боголюбов – 1,079 млрд доларів
Костянтин Жеваго – 853 млн доларів
Віктор Медведчук – 776 млн доларів
Сергій Тігіпко – 567 млн доларів
Олексій Мартинов – 476 млн доларів
Юрій Косюк – 452 млн доларів
Владислав Чечоткін – 445 млн доларів
Олександр Ярославський – 434 млн доларів
Костянтин Григоришин – 399 млн доларів
Олексій Вадатурський – 398 млн доларів
Володимир Костельман – 363 млн доларів
Андрій і Руслан Веревські – 358 млн доларів
Дмитро Запорожець – 354 млн доларів
Влад Яценко – 328 млн доларів
Вагіф Алієв – 323 млн доларів
Віталій Хомутиннік – 311 млн доларів
Микола Злочевський – 305 млн доларів
Георгій Скудар – 289 млн доларів
Геннадій Буткевич – 277 млн доларів
Євген Єрмаков – 277 млн доларів
Віктор Карачун – 277 млн доларів
Ігор та Григорій Суркіси – 276 млн доларів
Степан Черновецький – 265 млн доларів
Андрій Безп’ятов, керуючий директор і керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital, ділить Топ-100 на умовні три групи.
До першої він відносить гігантів, активи яких димлять, гудуть, світять, гріють у всіх на виду. Точність оцінки в цій групі максимальна. "Якщо у тебе $2 млрд і у тебе ж з’явиться актив, про який ми не знали, — найімовірніше, це щось дрібне, — каже Безп’ятов. — Імовірність зміни на 50% у разі великих цифр досить низька".
Друга група — бізнесмени, які сприйняли фразу "гроші люблять тишу" занадто буквально, але недавно вирішили змінити себе, вийти у світ і показати свої активи. Серед цих людей можливі найнесподіваніші відкриття і зміни.
У Золотій сотні є і третя група, про яку згадує Безп’ятов, — нова генерація з цілком очевидними, відкритими активами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс ($110 млрд) очолив список найбагатших людей світу у 2019 році за версією Bloomberg Billionaires Index.
У березні 20 найбагатших людей світу за добу втратили близько $78 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах.