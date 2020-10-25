З'явилися перші результати опитування Зеленського: екзит-пол групи "Рейтинг"

Соціологічна група "Рейтинг" представила результати опитування, які проводилися в день виборів, щодо 5 запитань президента Володимира Зеленського до українців.

Їх було оприлюднено в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Згідно з результатами:

81% українців підтримують довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

45% підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони.

95% згодні з тим, що потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді.

70% схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих.

78% вважають, що Україні потрібно порушувати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Нині виборчі дільниці вже закрилися, тож волонтери припинили проводити опитування.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводилися поза виборчою дільницею після голосування, зокрема екзит-поли, не суперечать закону України.

"Опитування поза виборчою дільницею не порушує закон України, оскільки, не ідентифікує особу так, як це потрібно в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь в опитуваннях, це не є обов’язковим", – наголосив Аваков.

Які наслідки опитування для України

В Офісі президента України вже повідомили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним із "інструментів демократії".

На думку ОП, така анкета дасть українцям змогу висловитися про те, що важливо для нашого суспільства, без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".

Водночас соціолог Андрій Єременко пояснив, що опитування Зеленського не має стосунку до соціології, а ймовірніше несе політичний контекст.

Додамо, що 41% українців не довірятимуть результатам опитування президента. Усього 43% населення висловили свою довіру до опитування. Водночас найбільший рівень довіри до опитування Зеленського висловили виборці партії "Слуга народу" – 87% респондентів.

Крім того, порівну опитаних українців вважають, що опитування президента – це "щирий намір" і "політична технологія" – по 44%.

За словами журналіста і військового експерта Юрія Бутусова, партія "Слуга народу" порушує ст. 51 і 52 Виборчого Кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, й відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.