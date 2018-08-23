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З'явилася перша жертва: Apple покарала Росію за Крим

4.3тЧитати новину російською

Санкції США проти РФ змусили Apple переглянути наповнення російського App Store. Магазин видалив додаток короткострокової оренди житла "Суточно.ру", 20% бронювань якого відбувалися в окупованому Криму.

Як пише "Коммерсант", щоб повернутися в App Store, сервіс може зважитися на закриття бронювання на півострові через платформу iOS. Зазначається, що додаток видалили з магазину 17 серпня, але проблеми з оновленнями для нього почалися ще у квітні.

"У листі, надісланому Apple на адресу сервісу сказано, що програма не може бути викладена в App Store через антиросійські санкції. Магазин не може розміщувати, поширювати і мати справу з додатками і розробниками, пов'язаними з певними країнами, на які США наклали ембарго", - наводить видання текст офіційного листа американської компанії.

Apple порекомендувала "Суточно.ру" звернутися з повторним запитом на включення при знятті обмежень.

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Компанія-розробник програми пов'язала рішення Apple з активною роботою сервісу на території окупованого Криму - на регіон припадає 22,7% всіх замовлень, зроблених через платформу.

Варто зазначити, що нещодавно сервіс почав масштабну рекламну кампанію із залучення нових орендодавців на півострові. "Суточно.ру" поки що єдиний сервіс оренди житла, що працює з Кримом, який зіткнувся з проблемами при роботі в App Store.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США неодноразово заявляли, що санкції проти Росії не знімуть доти, доки країна-окупант не поверне Україні Крим.

3 серпня остання західна мережа готелів у Криму, американська компанія Best Western Hotels&Resorts пішла з півострова внаслідок дії санкцій.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Місце
Росія
Об'єкти
РосіяAppleсанкции
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Валевич Борис
Валевич Борис
Это показывает неприятие и отвращение к русским и россии как к стране и ее народу за агрессию, ложь и поппулизм
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот и заебись,сами уходят,надо давно все проблядь пиндосскую гнать на хуй из России,своих айтишнико не меряно,своим работать не дают а мрази пиндооской поблажки всякие,всех на хуй Макдональдсы,Пепси,Кока-Колу,на их месте старые добрые блинные да пирожковые открыть,мне вот эти гамбургеры с газировкой в хуй не упирались,я лучше пирожок с молоком сожру.Делают из этого проблему охуенную,выпиздовать их,и через пару месяцев все по новой войдет в ритм,только без пиндосов и наших барыг пидорских подпиндосных,надо просто немного патриотизма у рагулей занять,правда он у них полуебанутый но немного можно.
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