Звільнення від податків – це нонсенс, – Гетманцев про легалізацію казино

Глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев не розуміє, чому казино в Україні на три роки звільнили від податків.

В інтерв'ю "Економічній правді" він заявив, що в законі про оподаткування грального бізнесу є низка пунктів, з якими він не згоден. Гетманцев додав, що проєкт довелося підтримати, інакше в Україні взагалі не вдалося б запустити процес легалізації казино.

"Наприклад, я не розумію, чому треба звільняти гральний бізнес на три роки від податків. Це нонсенс. Ми не звільняємо жоден інший вид діяльності, а тут даємо три роки. Для чого? Для того, хто й так добре розвивається, навіть коли ти поза законом, навіть у тіні", – сказав глава фінансового комітету.

Водночас він зазначив, що під час ухвалення таких важливих для країни законів лобізм неминучий.

"Є сфери, де, на щастя чи ні, в нашому комітеті таких сфер багато, де лобізм неминучий. А навіть якщо його немає, його дуже легко придумати. Різні депутати виступають із різними пропозиціями. Ми їх обговорюємо, радимося, намагаємося відрегулювати так, щоб знайти більшість під ухвалення одного рішення. Чи є лобізм? Напевно, є. Але чи є лобізм під час ухвалення і збільшення ставок на руду, як ми це робили торік? Так, був лобізм. Під час введення будь-якого податку є лобізм. Тобто це неминуче явище під час ухвалення законопроєктів із фінансової, податкової та митної політики", – вважає Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували п'ять законопроєктів про оподаткування доходів від роботи казино. "Компромісна" версія передбачає звільнення "ігорки" від податків на три роки, а в майбутньому пропонується встановити ставки ще нижчими, ніж за нинішніми законами.