До союзу далеко! З'явилися гарячі подробиці закритої зустрічі Путіна і Лукашенка

Росія і Білорусь досягли прогресу в переговорах у питаннях нафти та газу під час зустрічі президентів Володимира Путіна й Олександра Лукашенка в Сочі 7 грудня.

Про це повідомив міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін, "Інтерфакс". За його словами, перед переговорами глав країн і прем'єр-міністрів залишалася невелика кількість спірних питань.

"Сьогодні був напружений день. Плідно попрацювали. Із цілої низки напрямків, сільському господарству, зв'язку, митниці, регулювання нафтового ринку насправді досягли серйозного прогресу, навіть щодо питання нафти і газу позиції сторін були дуже серйозно зближені", – сказав він журналістам.

Із 9 грудня, як додав він, на експертному рівні почнеться детальне опрацювання тих вказівок, які були отримані під час переговорів, "для того, щоб сформулювати і занурити в дорожні карти".

"Потім будемо доповідати прем'єрам, будемо доповідати президентам", – пояснив міністр.

Він додав, що чиновники розуміють, як "просуватися вперед" щодо більшості спірних питань. "Нам вказівки дані, зараз будемо опрацьовувати", – заявив Орєшкін.

Відзначимо, переговори щодо перспектив поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави РФ та Білорусі тривали більше п'яти годин.

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Перед цим президент Білорусі заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Росії. "Запам'ятайте, я не пацан!" – сказав він.

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