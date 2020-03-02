Золото злетіло в ціні через ситуацію із коронавірусом

Котирування золота на ринку цінних металів різко виросли на тлі оптимізму навколо вирішення проблеми з епідемією коронавірусу.

Зокрема, ф'ючерси на золото зросли на 2,5%, до 1605 доларів за унцію. Про це повідомляє Reuters.

Зростанню цін сприяв оптимізм інвесторів щодо заходів щодо стабілізації світової економіки.

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Зокрема, глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що регулятор готовий вжити заходів для підтримки економіки на тлі ризиків через епідемію коронавірусу.

"ФРС США натякнула, що збирається знизити процентні ставки, і це дуже важливо для золота", – резюмував аналітик AxiCorp Стівен Іннес.

Котирування золота на ринку цінних металів різко виросли на тлі оптимізму навколо вирішення проблеми з епідемією коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Епідемія коронавірусу також привела до падіння індексів на фондових біржах через що статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $140 млрд доларів.

Найбільше втратили гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

Власник Zara Амансіо Ортега втратив $4 млрд, засновник Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а співзасновник Google Ларрі Пейдж – $2,7 млрд.

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