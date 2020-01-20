"Золоті яйця": цінні папери України стали одними з найприбутковіших інструментів для інвесторів

Українські гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та варанти на ВВП стали одними із найприбутковіших інструментів для інвесторів.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, оприлюднивши графіку порівняння доларової дохідності ключових інвестиційних інструментів з дохідністю українських цінних паперів.

"У 2019 році річні гривневі ОВДП принесли інвесторам 41,35% річних у доларах, варанти взагалі феноменальні 70,02% річних у доларах", – написав економіст, посилаючись на один зі своїх попередніх постів.

Українські ОВДП та варанти стали одними з найприбутковіших інструментів для інвесторів Фото з відкритих джерел

"Недаром саме вони стали "золотими яйцями" для Bank of America в 2019 році", – зазначив він.

Графіка доларової дохідності інвестиційних документів ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вартість українських варантів на міжнародній біржі перевищила 100% від номіналу. Показник став рекордним, оскільки декілька років вони продавалися по 29%.

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