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20 січня • оновлено в 21:51
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"Золоті яйця": цінні папери України стали одними з найприбутковіших інструментів для інвесторів

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Українські гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та варанти на ВВП стали одними із найприбутковіших інструментів для інвесторів.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, оприлюднивши графіку порівняння доларової дохідності ключових інвестиційних інструментів з дохідністю українських цінних паперів.

"У 2019 році річні гривневі ОВДП принесли інвесторам 41,35% річних у доларах, варанти взагалі феноменальні 70,02% річних у доларах", – написав економіст, посилаючись на один зі своїх попередніх постів.

Українські ОВДП та варанти стали одними з найприбутковіших інструментів для інвесторів

Українські ОВДП та варанти стали одними з найприбутковіших інструментів для інвесторів

Фото з відкритих джерел

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"Недаром саме вони стали "золотими яйцями" для Bank of America в 2019 році", – зазначив він.

Графіка доларової дохідності інвестиційних документів

Графіка доларової дохідності інвестиційних документів

ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вартість українських варантів на міжнародній біржі перевищила 100% від номіналу. Показник став рекордним, оскільки декілька років вони продавалися по 29%.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а когда наступит время ,собирать камни,то что будет?
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Иванович Василий
Иванович Василий
Очень печально, если кто-то, кроме этого успешно осуществившего реализацию, радуется. Тут нечему радоваться - это всего лишь бумажки, а не успешно функционирующий бизнес, и доход с них, с бумажек - придется отдавать при новом президенте, если профанство власти при нынешнем не сумеет найти развивающее бизнес применение этим бумажкам, затыкая ими дыры-прорехи.
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