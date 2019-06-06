Зняття блокади з Донбасу: в Зеленського назвали умову для "Л/ДНР"

Зняття Україною так званої економічної блокади Донбасу можливе виключно у відповідь на повернення регіону в українське правове поле.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, роз'яснивши позицію країни, озвучену другим українським главою Леонідом Кучмою на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Під час зустрічі ТКГ йшлося про те, що така проблема існує і вона потребує вирішення. Але – наголошуємо – виключно в форматі двостороннього руху: відповідні обмеження були введені (за рішенням РНБО в березні 2017-го) у відповідь на впровадження рубльової зони та псевдонаціоналізацію українських державних та приватних підприємств, серед іншого – і з іноземним капіталом, а також приватної власності наших співгромадян, які перебували на території ОРДЛО, а також припинення сплати податків із тих територій в Україну", – написала Мендель.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма president.gov.ua

При цьому вона зазначила, що питання скасування блокади піднялося на переговорах у Мінську з ініціативи російської сторони та ватажків збройних формувань.

У відповідь на це Кучма відповів, що це можливо відповідно до Мінських домовленостей тільки при вирішенні питання скасування рублевої зони і скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію.

"Наріжним каменем для української делегації є національні інтереси нашої держави, її територіальна цілісність і суверенітет.

Принципова позиція – всі дії з врегулювання мають бути взаємними, двосторонніми, у повній відповідності до українського законодавства", – наголосила прес-секретар Зеленського.

"Хочемо принагідно нагадати тим, хто сьогодні почав нагнітати паніку розмовами про капітуляцію, що дві майже капітуляції України у Мінську вже відбувалися – перша після Іловайська, друга після Дебальцева. Президент Володимир Зеленський, як усі представники України у ТКГ, натомість, прагне здобути у Мінську перемогу для України", – підсумувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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