|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Знову зламався": експрес "Укрзалізниці" потрапив у черговий скандал

1.7тЧитати матеріал російською

Експрес-поїзд "Укрзалізніці" Kyiv Boryspil Express, який курсує між залізничним вокзалом "Київ-Пасажирський" і міжнародним аеропортом "Бориспіль", знову зламався.

Про це повідомив один із пасажирів Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook. "Ось чесно не хотів нічого поганого писати про Бориспільський експрес, але... він знову зламався", — повідомив чоловік.

За його словами, він із сім'єю вирішив дістатися до "Борисполя" на експресі УЗ, але вже на етапі придбання квитків виникла проблема.

"Знову зламався": експрес "Укрзалізниці" потрапив у черговий скандал

facebook.com/roman.maselko

"Перша несподіванка — виявляється в інтернеті купити квитки неможливо. Але це ще фігня. Розкладу теж немає. Ледве знайшли. Вирішили їхати з запасом поїздом о 8:00. Піднімаючись на платформу, о 7:50 почули, що поїзд відправляється, і побачили, як він їде. Виявилося, з 31.03 діє новий графік. Якого ніде немає", — повідомив Маселко.

"Знову зламався": експрес "Укрзалізниці" потрапив у черговий скандал

facebook.com/roman.maselko

Новини
Експрес "Київ-Бориспіль" задимівся під час поїздки: фото пасажирів

Він додав, що вони з сім'єю встигли на наступний поїзд, який відправляється о 8:17.

"Зайшли, знайшли місце. До речі, місць для дитини і коляски не так багато. Проходи дуже вузькі. Але цей потяг таки не поїхав — зламалися двері. Приїхав наступний. Людей вже зібралося достатньо. І в цьому теж одні двері не відчинялися. Поки перейшли на інші, всі місця зайняті. Тому їдемо стоячи. Ну якось так. Сподіваюся, на літак встигнемо", — написав пасажир.

"Знову зламався": експрес "Укрзалізниці" потрапив у черговий скандал

facebook.com/roman.maselko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в Києві розгорівся черговий скандал через нововведення "Укрзалізниці" — так званого бориспільського експреса.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаКиїв
Теги
УкрзалізницяЕкспрес Бориспільфотографии
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
7
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Омеляну не до экспрессов,он танк свой готовит к походу на Москву дебил очкастый.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Бабаев Бабай, Тоже люк не откроется или толкать придется, до самой Москвы, ага)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
санкции из ада?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бусов Олег
Бусов Олег
слава вукраине!!! Лоховозка омеляна опять сломалась))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки