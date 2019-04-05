"Знову зламався": експрес "Укрзалізниці" потрапив у черговий скандал

Експрес-поїзд "Укрзалізніці" Kyiv Boryspil Express, який курсує між залізничним вокзалом "Київ-Пасажирський" і міжнародним аеропортом "Бориспіль", знову зламався.

Про це повідомив один із пасажирів Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook. "Ось чесно не хотів нічого поганого писати про Бориспільський експрес, але... він знову зламався", — повідомив чоловік.

За його словами, він із сім'єю вирішив дістатися до "Борисполя" на експресі УЗ, але вже на етапі придбання квитків виникла проблема.

facebook.com/roman.maselko

"Перша несподіванка — виявляється в інтернеті купити квитки неможливо. Але це ще фігня. Розкладу теж немає. Ледве знайшли. Вирішили їхати з запасом поїздом о 8:00. Піднімаючись на платформу, о 7:50 почули, що поїзд відправляється, і побачили, як він їде. Виявилося, з 31.03 діє новий графік. Якого ніде немає", — повідомив Маселко.

facebook.com/roman.maselko

Він додав, що вони з сім'єю встигли на наступний поїзд, який відправляється о 8:17.

"Зайшли, знайшли місце. До речі, місць для дитини і коляски не так багато. Проходи дуже вузькі. Але цей потяг таки не поїхав — зламалися двері. Приїхав наступний. Людей вже зібралося достатньо. І в цьому теж одні двері не відчинялися. Поки перейшли на інші, всі місця зайняті. Тому їдемо стоячи. Ну якось так. Сподіваюся, на літак встигнемо", — написав пасажир.

facebook.com/roman.maselko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в Києві розгорівся черговий скандал через нововведення "Укрзалізниці" — так званого бориспільського експреса.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся