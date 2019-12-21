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22 грудня • оновлено в 02:02
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"Знизити цифру в платіжці": Гончарук зробив заяву про ціну на газ взимку

1.2т
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Ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму каналі на YouTube, зазначивши, що Україна провела успішні переговори з Росією щодо транзиту газу.

"Це означає, що цієї зими ціна на газ не зростатиме. Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення", – заявив прем'єр.

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Він додав, що "тариф за прокачування російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами".

Як писав OBOZREVATEL, договір по газу з РФ дозволить Україні зберегти транзит (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

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Тема
Ціна на газ
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как-то малопонятно: Цена расти не будет, что позволит снизить суммы платежек, это как? Понятно бы было, что при уменьшении цены на газ снижается сумма в платёжках, но если цена на газ неизменна как снизится платёжка? Если только суммы в платежках сейчас завышены и их приведут до нормального уровня. Ну пипец, это управленцы государственного уровня. Развлекал бы Гончарук дома или на курорте своего мужа и то бы Украине этим помогал - хотя бы тем, что не мешал.
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