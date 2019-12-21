"Знизити цифру в платіжці": Гончарук зробив заяву про ціну на газ взимку

Ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму каналі на YouTube, зазначивши, що Україна провела успішні переговори з Росією щодо транзиту газу.

"Це означає, що цієї зими ціна на газ не зростатиме. Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення", – заявив прем'єр.

Він додав, що "тариф за прокачування російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами".

Як писав OBOZREVATEL, договір по газу з РФ дозволить Україні зберегти транзит (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

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