Зниження рейтингу "ДТЕК-Енерго" не вплине на бізнес компанії – експерт

Зниження рейтингу компанії "ДТЕК-Енерго" не позначиться негативно на діяльності компанії, вона зможе домовитися про реструктуризацію своїх боргів.

Про це заявив фінансовий експерт Станіслав Дубко, коментуючи зниження агентством Fitch Ratings рейтингу компанії "ДТЕК Енерго".

"Зараз, при сприятливому збігу обставин, компанія зможе домовитися про реструктуризацію. Тобто, це не означає якісь незворотні наслідки для діяльності цієї компанії. Бізнес може продовжитися, і в тому числі при наявності невирішених питань по боргах", – сказав Дубко.

За словами експерта, в умовах кризи багато компаній виявлялися нездатними виплатити зовнішні борги і домовлялися про реструктуризацію, що є звичайною практикою в світовому бізнесі.

"Такі ситуації бувають, вони і в історії України були, і не так давно. Якщо згадати 2014-2015 роки, багато українських компаній в той момент, як і сама Україна як держава допустила збій в обслуговуванні своїх зовнішніх боргів. Точно так само проводилася реструктуризація. Це теж було в нашій рейтингової історії. І точно так само потім, коли все-таки всі домовленості були досягнуті. Тому як Україна, так і цілий ряд емітентів, більшість, я б навіть сказав, емітентів, які були на той момент позичальниками на зовнішньому ринку, допустили заборгованності. Включаючи державні компанії, такі як "Укрзалізниця". Тобто, вони всі проходили через реструктуризацію боргів", – підкреслив Дубко.

Раніше директор рейтингового агентства "Євро-Рейтинг" Григорій Перерва заявив, що з огляду на спад в українській економіці, в найближчі місяці рейтинги більшості вітчизняних компаній будуть знижені, "ДТЕК Енерго" є лише першою з них. Крім того, він підкреслив, що в разі зниження рейтингу України автоматично будуть переглянуті рейтинги всіх вітчизняних компаній.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило про зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) компанії DTEK Energy BV з "B-" до "C"; пріоритетного незабезпеченого рейтингу єврооблігацій ДТЕК - до "C" з рейтингом відновлення "RR5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міждународне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) DTEK Energy BV ( "ДТЕК Енерго") з "C" до "RD", зазначено в повідомленні агентства від 2 квітня.

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