"Знищення галузі": озвучені загрози поставок російського вугілля в інтересах Коломойського

Поставки вугілля з Росії, які здійснюються для ПАТ "Центренерго", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, а також його корупційні схеми, загрожують знищенням вугледобувної галузі в Україні.

Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина", голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він аргументував свої слова тим, що українські шахти зупинені, а шахтарі місяцями не отримують зарплату, а також нагадав, що українські активісти заблокували поставки російського вугілля в Україні.

"Я був на станції Соснівка. А раніше, ще місяць тому, коли я там був, вагонів 160 було заблоковано. Перед тим іще частина вагонів була розвантажена. Зараз удвічі менше. Споживачем і замовником вугілля російського є така фірма "Рекорд систем мережі", приписана на станції Трипілля, тобто під Києвом. Зрозуміло, що це вугілля призначене для використання на Трипільській тепловій електростанції компанією "Центренерго", державною компанією", – повідомив Волинець.

ПАТ "Центренерго" zik.ua

За його словами, корупційна схема "Центренерго" полягає в постачанні вугілля з Росії за дешевою ціною, при цьому електроенергія, вироблена з нього, продається підприємствам олігарха за заниженими тарифами.

"Це просто корупція, це просто мафія. Тому що за "Центренерго" стоїть Коломойський. Він призначив свій менеджмент, тобто призначає там раду директорів, Кабінет міністрів стверджує виконуючого обов'язки Потапенка... І ми бачимо ситуацію, коли дешева електроенергія надходить із тих теплових електростанцій "Центренерго" на феросплавні заводи Коломойського. То який же тоді це ринок? Який ринок електроенергії, в який ми увійшли з 1 липня? І чому шахтарі повинні страждати?" – сказав Волинець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Ігор Коломойський призначив у керівництво ПАТ "Центренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому оволодіти 700 млн грн. Деталі були розкриті в викривальному матеріалі ЗМІ.

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