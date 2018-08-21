В Україні зробили ще крок до заборони ртуті: зникнуть термометри і пломби

Міністерство екології та природних ресурсів України подало на розгляд Кабінету міністрів законопроект про ратифікацію Мінаматської конвенції, яка забороняє використання товарів із ртуттю. Голосування у Верховній Раді може відбутися вже восени.

Як повідомляє прес-служба міністерства, різко градусники та інші ртутні прилади з продажу не зникнуть, так само, як ніхто не буде їх відбирати у споживачів. Але для введення конвенції буде запроваджено спеціальний план, в ході якого всі, що потрапляє під заборону конвенції, вилучатиметься з обігу.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак пояснив, що прийняття законопроекту дозволить надалі впровадити в Україні сучасну систему моніторингу викидів парникових газів і наблизить національне законодавство до норм ЄС та міжнародних принципів реалізації кліматичної політики.

"Зараз проект закону "Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" перебуває у Кабінеті Міністрів. Уже восени будемо виходити на голосування в парламенті", - розповів він.

Згідно із законопроектом, суб'єктами моніторингу та звітності є оператори установок, які здійснюють викиди парникових газів на території України. Під вето, крім термометрів, потраплять зубні пломби і цемент, а також косметика, у виробництві яких використовується ртуть. На сьогодні Мінаматську конвенцію підписало близько 130 країн, а 94 з них - ратифікували її.

Остап Семерак

Як повідомляв OBOZREVATEL, документ подали на розгляд громадськості 5 серпня. У Міністерстві також озвучили основні деталі нововведення і кого воно торкнеться.