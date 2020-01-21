Отримають мільйони? Економіст розкритикував зарплати держкерівників

В Україні керівники низки державних підприємств у 2020 році зможуть отримувати щомісячно зарплати в розмірі майже 1 млн гривень.

"Це лише оклад, без премій. Я вважаю, що таку залежність треба забирати, всі зарплати/премії необхідно оголошувати публічно ще перед конкурсним відбором і жорстко фіксувати в контракті з керівником", – повідомив у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він звернув увагу, що розмір зарплат керівникам державних та комунальних підприємств регламентується постановою Кабінету міністрів №859 від 19.05.1999.

Максимальний розмір окладу керівника підприємства встановлюється кратно до мінімальної ставки працівника основної професії.

"Чим більший дохід підприємства чи вартість його активів або кількість працівників, то тим вищий коефіцієнт кратності максимальної зарплати. Наприклад, якщо вартість активів становить понад 30 млрд гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) перевищує 10 млрд гривень, або середньооблікова чисельність працівників – понад 20 тис. осіб, то застосовується коефіцієнт до 200 мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії", – додав Компанієць.

Економіст наголосив, що мінімальний посадовий оклад працівника залежить від мінімальної зарплати в країні. У такий спосіб збільшення "мінімалки" дозволяє суттєво збільшити виплати керівникам державних підприємств.

В Україні керівники низки державних підприємств у 2020 році зможуть отримувати щомісячно зарплати в розмірі майже 1 млн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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