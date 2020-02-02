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2 лютого • оновлено в 20:22
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В Україні набули чинноcті скандальні трудові нововведення: яких чекати "сюрпризів"

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В Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців)". В результаті покарання за залучення нелегальної робочої сили скоротять в рази, а в деяких випадках порушників будуть всього лише попереджати.

Документ був опублікований 1 лютого в газеті "Голос України", а відповідно до закону, набуває чинності наступного дня після опублікування.

У три рази (до 41,7 тис. грн) скоротили штраф за допуск працівника без легального оформлення, виплату зарплати "в конверті". Якщо ж закон порушив "єдинник", його всього лише формально попередять!

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У разі повторного вчинення порушення протягом 2 років з дня його виявлення вводиться штраф в тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці спричиняють штраф в двократному розмірі мінімальної заробітної плати; недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - в чотириразовому розмірі мінімальної заробітної плати.

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В Україні набули чинноcті скандальні трудові нововведення: яких чекати "сюрпризів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)" Верховна Рада прийняла 12 грудня 2019 року.

У партії "Слуга народу" поправки до КЗпП пояснили тим, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Також відомо, що в партії "Слуга народу" йде робота над новим варіантом Трудового кодексу. За даними ЗМІ, документ пропонує урізати лікарняні і переглянути відпустки, спростити процедуру звільнення людей, включаючи працівників пільгових категорій. А також перейти на трудові договори, узаконити 12-годинний робочий день і прибрати профспілки.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
працевлаштування Кодекс про працю
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