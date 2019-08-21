"Злочинці і садисти": як терористи віджимали авто в "ЛНР"

Луганський журналіст Сергій Сакадинський заявив, що терористи так званої ЛНР на блокпостах віджимали дорогі автомобілі у жителів окупованого Луганська.

"Сиділи у нас на підвалі три хлопця. Вони переганяли машини з Луганська до Харкова. Дорогі – Jaguar, Range Rover", – повідомив Сакадинський. Відповідне інтерв'ю з журналістом у Twitter опублікував блогер Денис Казанський.

"З ними їхала власниця машин. Їх стопанули, машини забрали, власницю потримали на підвалі і відпустили, а ті хлопці сиділи довго", – зазначив Сакадинський.

За його словами, власниця говорила "начальнику в'язниці": "Ви мене відпустіть, а я віддам вам одне авто".

На це терорист "ЛНР" їй відповів, що "не треба пропонувати те, що вже наше".

"Сакадинський, посидівши на підвалі у "Бетмена", розповідає, як бойовики "ЛНР" віджимали машини у луганчан. Вся суть "народної республіки" в одному епізоді. Бойовики "Л/ДНР" – злочинці і садисти, які ненавидять Донбас і його жителів", – резюмував Казанський.

Сакадинскій, посидівши на підвалі у "Бетмена", розповідає як бойовики ЛНР віджимати машини у луганчан. Вся суть "народної республіки" в одному епізоді.



Бойовики ЛДНР - злочинці і садисти, які ненавидять Донбас і його жителів. pic.twitter.com/nQdCgbfEO4 - Денис Казанський (@den_kazansky) August 20, 2019

Терористи на блокпостах віджимали дорогі автомобілі у жителів окупованого Луганська

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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