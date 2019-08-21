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"Злочинці і садисти": як терористи віджимали авто в "ЛНР"

1.7т Читати матеріал російською

Луганський журналіст Сергій Сакадинський заявив, що терористи так званої ЛНР на блокпостах віджимали дорогі автомобілі у жителів окупованого Луганська.

"Сиділи у нас на підвалі три хлопця. Вони переганяли машини з Луганська до Харкова. Дорогі – Jaguar, Range Rover", – повідомив Сакадинський. Відповідне інтерв'ю з журналістом у Twitter опублікував блогер Денис Казанський.

"З ними їхала власниця машин. Їх стопанули, машини забрали, власницю потримали на підвалі і відпустили, а ті хлопці сиділи довго", – зазначив Сакадинський.

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За його словами, власниця говорила "начальнику в'язниці": "Ви мене відпустіть, а я віддам вам одне авто".

На це терорист "ЛНР" їй відповів, що "не треба пропонувати те, що вже наше".

"Сакадинський, посидівши на підвалі у "Бетмена", розповідає, як бойовики "ЛНР" віджимали машини у луганчан. Вся суть "народної республіки" в одному епізоді. Бойовики "Л/ДНР" – злочинці і садисти, які ненавидять Донбас і його жителів", – резюмував Казанський.

Терористи на блокпостах віджимали дорогі автомобілі у жителів окупованого Луганська

Терористи на блокпостах віджимали дорогі автомобілі у жителів окупованого Луганська

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР Лугаська область тероризм терористи "ДНР"
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
И свинорусы в один голос...вы фсе врееете! Пхаххаххахах
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Этот бляхер Денис Казанский где грамоте обучался? Интересно, если ему дать карандаш и лист бумаги, сможет он адекватно написать автобиографию или - "народился я на больнице, ящё снег была...".
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну если журналист Тыгыдымский говорит,то так оно и есть ))))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Smekalov Sergey, ну если ты комментируешь то оно так и было... или там только ангелы раздавали гуманитарку бабушкам и дедушкам... ???обыкновенные русские мародеры... ничего нового... нация мародеров... ПС ты кстати такой же... поэтому и пытаешься оправдываться ватикус...
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