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25 травня • оновлено в 10:57
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Зламувати двері за борги по комуналці не будуть: адвокат пояснив нюанс

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Поправки в закон про житлово-комунальні послуги, якими можуть дозволити несанкціонований доступ до житла в разі заборгованості, суперечать Конституції України.

Якщо постачальники комунальних послуг підуть на такий крок, власник житла має право захищати себе на підставі Кримінального кодексу, а також вимагати відшкодування збитків за пошкоджені двері і замок. Про це в ефірі ObozTV розповів адвокат Віталій Жадобін.

Як пояснив адвокат, в статті 29 закону в його чинній редакції вже передбачено низку умов для несанкціонованого доступу до житла – без згоди власника або без рішення суду – "в разі запобігання аварії, ліквідації наслідків аварії, при наявності явної загрози життю і здоров'ю або майну людини".

"У законопроекті, який опублікований на сайті Верховної Ради, як одна з підстав для такого несанкціонованого доступу пропонується ще одна підстава – припинення або обмеження постачання відповідної комунальної послуги", – пояснив адвокат.

Він заявив, що ця норма прямо суперечить статті 30 Конституції України, в якій сказано про право громадянина на недоторканність житла. "Це означає, що ніхто не може в нього проникнути не інакше, як з моєї згоди, якщо я є його власником, або на підставі мотивованого рішення суду", – підкреслив Жадобін.

"Це право гарантується гарантом Конституції – президентом – і захищається через норми Кримінального кодексу, який передбачає відповідальність за незаконне проникнення в житло і можливість необхідної оборони в разі проникнення в ваше житло", – пояснив адвокат.

Виходячи з цього він порекомендував не допускати представників постачальників послуг в свою квартиру, викликати поліцію, ініціювати кримінальне провадження по 162 статті КК, залучати до кримінальної відповідальності особу, яка порушила Конституцію, а також вимагати відшкодування матеріального збитку.

Зламувати двері за борги по комуналці не будуть: адвокат пояснив нюанс

Зламувати двері за борги по комуналці не будуть: адвокат пояснив нюанс

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада України прийняла за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг". Документ передбачає право несанкціонованого доступу до житла постачальнику комунальних послуг у разі заборгованості.

Як писав OBOZREVATEL, міністр юстиції Денис Малюська підтвердив, що його відомство продає собак, яких за рішеннями судів держава забирає у господарів. А незабаром в системі СЕТАМ в продажу з'являться три леви і п'ять ведмедів. Він спростував поширену думку, що це робиться виключно через те, що власники тварин – боржники.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Місце
Україна
Теги
ЖКХ долги комунальні послуги
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