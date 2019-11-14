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14 листопада • оновлено в 11:04
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Зламати неможливо: Дубілет повідомив про прорив у боротьбі проти рейдерства

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

"Одним зі способів рейдерства нерухомості є злам комп'ютерів реєстраторів (наприклад, нотаріусів). Заразивши комп'ютер реєстратора, зловмисник від його імені переписує майно жертви", – повідомив Дубілет у своєму Telegram-каналі.

За його словами, для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати складний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп'ютер. Це спричинило б значні витрати.

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Міністр Кабінету міністрів наголосив, що переконав колег згорнути дорогу програму захисту та замість цього зробити інший фактор авторизації – Google Authentificator.

"Тепер для проведення будь-якої дії реєстратору потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, а й ввести код зі смартфона. Зламати і комп’ютер, і смартфон водночас фактично неможливо", – резюмував Дубілет.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд зробив новий крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд зробив новий крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно український бізнесмен заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами низки законодавчих актів.

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Тема
Тарифи для газових трейдерів
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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