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Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і продаж

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У найближчому майбутньому вартість оренди і продажу квартир в Україні буде тільки зростати.

Такий прогноз озвучив експерт з питань нерухомості Володимир Романов в ефірі ObozTV. Він розповів, як зміняться ціни на оренду та продаж житла до кінця 2019 року.

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"Якщо подивитися на ціни в Європі, то стає зрозуміло, що в Україні оренда недооцінена. І дуже сильно. Надалі оренда дорожчатиме", – попередив експерт.

Він уточнив, що така ситуація склалася не тільки в Києві та великих містах, але і в регіонах.

"Якщо однокімнатна в Білій Церкві коштує 3 тисячі грн – вона вже дешевше 3 тисяч не буде. Якщо де-небудь в Новоград-Волинському Житомирської області оренда однокімнатної квартири коштує 2 тисяч грн – вона вже дешевше 2 тисяч не буде. Вниз відкату не буде" , – наголосив Романов.

Експерт додав, що через збільшення попиту вартість оренди починає потроху зростати з другої половини липня і "пік" припадає на другу половину серпня і вересень.

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Вартість продажу квартир, за його словами, теж зростатиме. Але це торкнеться в основному новобудов.

"Вторинний ринок" зберігатиме вартість, а нові будинки в подальшому набиратимуть вартість. Оскільки є попит. "Пік", швидше за все, буде до Нового року. Перша половина грудня", – зазначив він.

Ціни на квартири в Україні поступово повзуть вгору

Ціни на квартири в Україні поступово повзуть вгору

pods.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на оренду житла в Україні за останні 12 місяців зросли на 30-44%. Так, зняти однокімнатну квартиру в Києві зараз обійдеться в середньому від 6500 грн/місяць (в Деснянському районі) до 14 500 грн/місяць (в Печерському).

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Теми
Купівля житла Оренда житла Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Володимир Романов
Місце
Україна
Теги
Ринок нерухомості квартира житло
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Коментарі на сайті не модеровані
Semenov Igor
Semenov Igor
Это же хорошо, это означает, что привлекательность жизни на Украине растет и строительство жилья не поспевает за его спросом. Все прекрасно и замечательно, рад за Украину.
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