Грант на 9 млн євро: тисячам українських переселенців допоможуть із житлом

На сьогоднішній день в Україні офіційно зареєстровано 1 млн. 516 тис. переселенців. Головною проблемою для внутрішньо переміщених осіб досі залишається відсутність житла.

Про це в ефірі ObozTV заявив глава всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін. За його словами, 86% переселенців вважають саме це основною проблемою, при тому, що лише 1% із них змогли купити власне житло.

"Вже п'ятий рік ми маємо переселенців... По суті, над цим питанням у нас працює три міністерства", - уточнив Калінін.

Активіст розповів про те, що фонд соціальних інвестицій при Мінсоцполітики отримав уже другий грант від німецького банку KfW, і в кінці цього року близько 700 осіб отримають тимчасове житло.

"І в цьому році підписано новий договір із німецькою стороною і це знову новий грант у розмірі 9 млн євро, і ще близько тисячі осіб отримають житло. Ось це наразі, напевно, найбільш успішна програма, яка хоч якось працює", - пояснив він.

У свою чергу, дії Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Калінін назвав абсолютно неефективними. За його даними, в минулому році вони забезпечили близько 50 квартир, у цьому році - приблизно стільки ж.

"Міністерство регіонального розвитку - тут є програма "Доступне житло", яка передбачає державну підтримку в розмірі 50% від загальної вартості. Здавалося б, програма непогана, і понад 7000 уже стало в чергу і я думаю, до кінця року ця цифра буде близько 10 тис., а в загальному близько 20-30 тис. захотіли б скористатися програмою", - розповів активіст.

Однак він зазначив: у минулому році програма "Доступне житло" була профінансована на 30 млн гривень, і нею скористалися 89 родин. Всеукраїнська асоціація переселенців активно виступала за те, щоб у бюджеті 2018 року було закладено хоча б один мільярд гривень, що дозволило б забезпечити 3-3,5 тис. внутрішньо переміщених осіб.

"Але заклали сто млн. гривень і ось уже восьмий місяць програма не працює, все стоїть на місці", - підсумував Калінін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, біженці з України в Росію скаржаться на відсутність там житла, роботи і грошей.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.