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20 квітня • оновлено в 19:45
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Зеленському назвали колосальну суму збитків від пожеж на Житомирщині

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У зв'язку з пожежами в Житомирській області місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет міністрів розгляне питання компенсації вже на поточному тижні.

Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Про це 20 квітня доповіли президенту України Володимиру Зеленському на нараді з членами уряду та представниками правоохоронних органів, передає пресслужба ОП.

"Цю допомогу потрібно буде надати з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що необхідно – і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період", – сказав Зеленський.

За попередніми даними, через пожежі було відселено близько півсотні людей. Багато згорілих будинків були порожніми, жертв серед населення немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який був присутнім на нараді, зазначив, що причиною масового поширення вогню стали порушення правил пожежної безпеки. Він виступив за посилення відповідальності за подібні інциденти на законодавчому рівні.

Наслідки пожеж на Житомирщині

Наслідки пожеж на Житомирщині

Denis Kazanskyi

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали жахливі наслідки масштабних пожеж в Овруцькому районі Житомирської області, які, незважаючи на всі спроби рятувальників і лісників згасити їх, не припиняються там ще з 16 квітня.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Володимир Зеленський Арсен Аваков
Місце
Україна Житомир
Теги
пожежа Кабінет Міністрів України Офіс президента Міністерство внутрішніх справ України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это разве огромные деньги? пара квартир на окраине Москвы...
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Мабуть цілу зиму вивозили ліс, а тепер замели сліди. Звичайно ж у долі усі відповідальні гілки місцевої влади з центром у Києві. У щось інше вже не віриться.
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