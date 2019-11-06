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6 листопада • оновлено в 13:25
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"Жертва гібридної війни": Європі напророкували катастрофу через газопровід Путіна

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Реалізація російського енерготранзитного проекту "Північний потік-2" загрожує Європі екологічною катастрофою.

Ключова проблема в тому, що лінія прокладки захоплює вкрай проблемну ділянку балтійського дна, яка є найнебезпечнішим "кладовищем" хімічної зброї ("спадщини" нацистської Німеччини)", – пише кандидат політичних наук Олексій Полтораков для Cursorinfo.

Він зазначив, що газопровід пройде через акваторію без чітко окреслених обсягів (порядку десятків, а то й сотень тисяч тонн), меж поховання, масштабів і перспектив його ліквідації.

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На цій ділянці вже давно не рекомендується ловити і забороняється тралити рибу.

Вартість робіт по нейтралізації "балтійського кладовища хімічної зброї" фахівці оцінюють в масштабах 5 мільярдів доларів, тоді як весь проект газопроводу оцінюється в 4 мільярди євро.

"В силу цього, давши" добро "на проходження російського" Північного потоку 2 "своєї акваторією, Данія мимоволі стає ще однією – на цей раз екологічної – жертвою тієї "гібридної війни", яку веде Росія проти України і Європи", – резюмував Полтораков .

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

Реалізація російського енерготранзитного проекту "Північний потік-2" загрожує Європі екологічною катастрофою

Реалізація російського енерготранзитного проекту "Північний потік-2" загрожує Європі екологічною катастрофою

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
кандидат политических наук -- какое он, вообще, имеет отношение к химии, физике, строительству? Гуманитарий вшивый.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто же тут "жертва гибридной вoйны"?
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фил филипыч
фил филипыч
кандидат политических наук Алексей Полтораков хорошо разбирается в химических науках как я гляжу)) или все таки в политических и поэтому визжит как свин?))
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