"Жертва гібридної війни": Європі напророкували катастрофу через газопровід Путіна

Реалізація російського енерготранзитного проекту "Північний потік-2" загрожує Європі екологічною катастрофою.

Ключова проблема в тому, що лінія прокладки захоплює вкрай проблемну ділянку балтійського дна, яка є найнебезпечнішим "кладовищем" хімічної зброї ("спадщини" нацистської Німеччини)", – пише кандидат політичних наук Олексій Полтораков для Cursorinfo.

Він зазначив, що газопровід пройде через акваторію без чітко окреслених обсягів (порядку десятків, а то й сотень тисяч тонн), меж поховання, масштабів і перспектив його ліквідації.

На цій ділянці вже давно не рекомендується ловити і забороняється тралити рибу.

Вартість робіт по нейтралізації "балтійського кладовища хімічної зброї" фахівці оцінюють в масштабах 5 мільярдів доларів, тоді як весь проект газопроводу оцінюється в 4 мільярди євро.

"В силу цього, давши" добро "на проходження російського" Північного потоку 2 "своєї акваторією, Данія мимоволі стає ще однією – на цей раз екологічної – жертвою тієї "гібридної війни", яку веде Росія проти України і Європи", – резюмував Полтораков .

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

Реалізація російського енерготранзитного проекту "Північний потік-2" загрожує Європі екологічною катастрофою

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.

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