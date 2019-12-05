Зеленському та Трампу вказали на небезпеку в спробах Коломойського повернути ПриватБанк

Президент США Дональд Трамп має звернути пильну увагу на суперечку між Україною і МВФ щодо скандалів навколо ПриватБанку, якщо він має намір боротися з корупцією в країні.

Про це у статті для FP написав оглядач Кріс Міллер. Він зазначив, що на кону 5 млрд доларів і відновлення контролю над банківською системою країни, у якій олігархи протистоять уряду України та її західним прихильникам.

"Битва ризикує підштовхнути уряд України до банкрутства і економічної кризи. Поки Білий дім, схоже, цього не помітив", – пише журналіст.

Зеленському та Трампу вказали на небезпеку через ПриватБанк

Він намагається відповісти на питання, чому українські лідери можуть повернути ПриватБанк Коломойському?

"Новий президент України Зеленський позиціонує себе як антикорупціонер. Але у нього довга історія ділових стосунків із Коломойським з тих днів, коли комедійне шоу Зеленського транслювалося на телеканалі олігарха. Дехто вважає, що Зеленський в перед ним у боргу. Найімовірніше, президент України побоюється, що якщо він переступить через Коломойського, то олігарх спрямує свій телеканал проти Зеленського, нападаючи на главу держави й знижуючи його популярність", – написав Міллер.

Він також підкреслив риторику МВФ і західних партнерів України: Україні буде важко отримати подальшу фінансову підтримку, поки Київ не гарантує скасування націоналізації ПриватБанку.

"Найближчим часом Київ вимагає більшого фінансування з боку МВФ, без якого йому буде важко оплачувати рахунки наступного року. Коломойський стверджував, що Україна має поліпшити відносини з Росією і не дивитися на Захід. Він навіть припустив, що, якщо МВФ не надасть більше готівки, можливо, це зробить Росія", - додав він.

"Президентство Зеленського на роздоріжжі. МВФ навряд чи буде надавати подальшу допомогу без гарантій, що гроші будуть витрачені в належний спосіб. В.о. посла США в Києві Вільям Тейлор публічно попередив Зеленського про вплив Коломойського.

Але Трамп і держсекретар Майк Помпео мовчали. Якщо самопроголошений американський борець із корупцією справді стурбований верховенством закону в Україні, то зараз саме час щось сказати", – підкреслив Міллер.

Як писав OBOZREVATEL, у Мінфіні заявили, що передали ПриватБанк під управління Кабінету міністрів, тому що цього вимагало законодавство.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!