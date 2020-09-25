Зеленський зупинився в люксовому готелі на Закарпатті. Фото та ціна номера

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
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  • Зеленський на Закарпатті зупинився у санаторії "Деренівська Купіль". Це один із найкращих комплексів регіону

  • Найдешевший номер там коштує 2300 грн на добу, люкс – 4200 грн, а Family – 5400 грн

  • Який саме з готелів комплексу обрав президент, у санаторії не уточнили

Зеленський зупинився в люксовому готелі на Закарпатті. Фото та ціна номера

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття зупинився в санаторії "Деренівська Купіль". Вартість проживання в ньому стартує від 2300 грн за добу.

Це один із найкращих санаторних комплексів регіону, повідомив Telegram-канал PavlovskyNews. Санаторій розташований у селі Нижнє Солотвино.

"На ресепшені підтвердили візит Зеленського. Втім, в якому саме готелі (там їх декілька) санаторію зупинився відомий гість, не уточнили. Водночас запевнили, що перебування президента минуло без дискомфорту для інших мешканців", – йдеться в повідомленні.

На сайті комплексу зазначено, що оренда найдешевшого номера обійдеться в 2300 гривень за добу. "Найімовірніше, президент зупинився в люксовому, який зараз коштує 4200 гривень, або Family – 5400 грн", – йдеться в матеріалі.

Який вигляд має територія санаторію.
Територія готелю.
Загальний вигляд санаторію "Деренівська Купіль".
Басейн у санаторії.
"Деренівська Купіль" улітку.
Усередині санаторію.
Який вигляд має "Деренівська Купіль".
Територія санаторію.
Який вигляд має номер люкс.
Спальня в номері люкс.
Інтер'єр одного з номерів.
Де зупинився Зеленський на Закарпатті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зарплата президента України Володимира Зеленського в серпні 2020 року становить 28 тисяч гривень.

Зеленський під час поїздки на Закарпатті обурився тим, що на українсько-словацькому кордоні стоять багатокілометрові черги з вантажівок.

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