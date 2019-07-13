Зеленський зі скандалом звільнив главу ДФС: що про нього відомо

В. о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов, зі скандалом звільнений Зеленським, раніше був відсторонений від роботи через корупційне розслідування.

Власов написав заяву про звільнення на вимогу президента України. Володимир Зеленський влаштував скандал під час наради з питань розвитку морських портів України в Одесі. "Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?" - заявив український лідер.

Во время РОБОЧОЇ поїздкі до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами "Ви нас тут всех и мене за ідіотів маєте?" заставил Написати заяву про звільнення віконуючого обов'язки Голови державної Фіскальної служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY - Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р

OBOZREVATEL зібрав для вас, що відомо про скандального екс-голову Одеської митниці, який з 5 вересня 2018 року виконував обов'язки голови Державної фіскальної служби України після звільнення Мирослава Продана.

Олександр Власов genplanua.com

За два тижні до своєї відставки, Продан відсторонив Власова з посади начальника Одеської митниці на період службового розслідування крадіжки 37 контейнерів з тканиною та іншими товарами.

Що ще відомо про Власова

У 1993-1995 роках Власов працював в Миколаївській митниці, а потім - в органах СБУ, Державній податковій службі і Мінекономрозвитку.

Олександр Власов

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З січня 2015 року обіймав посаду командира спецпідрозділу податкової міліції ДФС "Фантом". Завдання підрозділу - контролювати переміщення осіб і протидіяти незаконному перевезенні товарів через умовну межу уздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей. Одеську митницю Власов очолив у 2017 році.

Олександр Власов genplanua.com

В офіційній декларації Власова зазначено, що він володіє автомобілем MINI COOPER 2012 року року випуску, орендує квартиру в Одесі площею 110 кв.м, а також користується квартирою в Києві загальною площею 136 кв.м. За 2017 рік він заробив близько 400 тис. грн, при цьому Власов позичив третім особам 970 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свою вимогу про звільнення Власова глава держави пояснив тим, що чиновник не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав Зеленський під час наради в Ужгороді 6 липня. При цьому його повідомлення про їх звільнення в соцмережі виявилося неправдивим.

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