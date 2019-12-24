Зеленський захотів очистити АЗС від "нелегалів": експерт пояснив, до чого це призведе

Президент Володимир Зеленський попросив мережі АЗС України знизити ціни на бензин і дизель, а натомість пообіцяв "зачистити ринок" від "нелегалів", які відібрали гроші у бізнесу.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що це хороший сигнал всьому "білому" бізнесу, передає liga.net.

За його словами, ринок нафтопродуктів чекає зачистки, обіцяючи повернутися у русло прогнозованості та адекватності.

"Як показують наші дослідження, близько 50% скрапленого газу в країні продається через нелегальні АЗС або "повз касу". Закупівля газу на оптовому ринку такими операторами часто відбувається за готівку, що означає участь у схемі "податкових ям", – заявив Куюн.

Експерт зазначив, що в результаті половина ринку знаходиться у тіні, не платить податки, а відповідно пропонує паливо набагато дешевше. Це позбавляє легальних постачальників заробітку.

"Президентська команда пообіцяла провести 14 січня 2020 року розширену нараду з силовиками з приводу боротьби з нелегальним ринком, до того ж не тільки з АЗС, а й з міні-НПЗ. Завдання вкрай складне, оскільки даний бізнес кришується в регіонах якраз силовиками і місцевою владою", – резюмував Куюн.

Близько 50% скрапленого газу в країні продається через нелегальні АЗС або "повз касу"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження цін на бензин на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільними темпами, оскільки на паливному ринку низька конкуренція.

Пізніше в Офісі президента рекомендували операторам відмовитися від великих знижок за програмами лояльності, натомість знизивши ціни на паливо.

"Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а зменшити ціну на табло", – сказав Зеленський.

У результаті ціни бензинів і дизельного палива на станціях великих роздрібних мереж у вівторок, 24 грудня, опустилися в середньому на 0,5-1 грн/л.

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