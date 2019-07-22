Зеленський взявся за розвиток Карпат: що змінить указ президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ №543/2019 "Про розвиток регіону українських Карпат".

Документ спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону Карпат, йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, глава держави зобов’язав Кабінет міністрів протягом двох місяців затвердити державну програму розвитку регіону на 2020-2022 роки з урахуванням концепції розвитку гірських територій України.

Також, згідно з указом Зеленського, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Відповідний указ набуває чинності з дня його опублікування.

Президент підписав указ №543/2019 "Про розвиток регіону українських Карпат"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах набрала загрозливих масштабів незаконна вирубка лісів, яка завдає величезної шкоди унікальній природі та економіці регіону.

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