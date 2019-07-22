Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Зеленський взявся за розвиток Карпат: що змінить указ президента

2.6т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський підписав указ №543/2019 "Про розвиток регіону українських Карпат".

Документ спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону Карпат, йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, глава держави зобов’язав Кабінет міністрів протягом двох місяців затвердити державну програму розвитку регіону на 2020-2022 роки з урахуванням концепції розвитку гірських територій України.

Новини
"Вирубають усі Карпати": в Україні забили на сполох через "чорних лісорубів"

Також, згідно з указом Зеленського, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Відповідний указ набуває чинності з дня його опублікування.

Президент підписав указ №543/2019 "Про розвиток регіону українських Карпат"

Президент підписав указ №543/2019 "Про розвиток регіону українських Карпат"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах набрала загрозливих масштабів незаконна вирубка лісів, яка завдає величезної шкоди унікальній природі та економіці регіону.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
Чому має бути програма розвитку регіону на 2020-2022 роки, а не на п"ять років президентства? І підхід неправильний - нехай населення регіону надасть свої пропозиції, а відповідне міністерство їх узагальнить і доведе ефективне використання бюджетних коштів.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel