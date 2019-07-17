Зеленський влаштував рознос владі Миколаївщини через "убиті" дороги

Президент України Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан доріг в регіоні.

"Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав голова держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

У ході візиту Зеленський також вимагав від Антимонопольного комітету пояснити ситуацію з тендерами на ремонт і будівництво дорожнього полотна у області.

"Наразі у Антимонопольному комітеті перебуває близько 20 справ, які мають однакі зловживання. У томі числі на даній ділянці дороги, де приймали учать у тендері "Росдорстрой" і "Альтком". Ці компанії ходять парами на всі тендери в Україні", – наголосив керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин.

"Можете зателефонувати цим двом компаніям, які ходять парами і сказати їм – ми вас більше не бачимо?" – задав питання АМКУ Зеленський.

Після цього президент викликав до себе голову управління Служби безпеки України в Миколаївській області Юрія Пасіка.

"Чому тут спалюють людей, чому спалюють конкурентів? Ви знаєте, про що мова? Чому це відбувається на Миколаївщині?" – заявив Зеленський.

У відповідь представник СБУ заявив, що це питання – компетенція Національної поліції. Після чого керівництво місцевого управління поліції пообіцяло протягом місяця завершити слідчі дії по цій справі.

У результаті Зеленський запитав у Пасіка, чи може його відомство захистити ті компанії, які хочуть займатися ремонтом доріг в області.

"Мені що, дзвонити всім очільникам СБУ, начальникам поліції і змушувати писати заяви про звільнення?" – резюмував Зеленський.

Дороги в Миколаївській області НікВесті

Дороги в Миколаївській області НікВесті

Дороги в Миколаївській області НікВесті

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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