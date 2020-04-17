"Це кров для організму!" Зеленський вказав на необхідність допомоги від МВФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе прожити без грошей Міжнародного валютного фонду. Однак, на його переконання, це робити немає для чого.

Таку думку він висловив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 17 квітня. За словами Зеленського, такий ризик є небезпечним для України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Чи може людина прожити без води тиждень? Так. А навіщо? З МВФ те ж саме. Навіщо нам так ризикувати і довести ситуацію до дефолту? Навіщо нам усі ці випробовування? Їх і так багато. Якщо у нас є така підтримка, вона для нас важлива. Якщо це було б у інші часи, ми могли би про це говорити – вигідно чи ні. Зараз це як кров, як організму", – зазначив Зеленський.

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За його словами, загалом Україна отримає допомогу мінімум у 8 мільярдів. Це кошти Світового банку, МВФ, Європейського Союзу.

Президент підтвердив, що вимогою МВФ для надання Україні чергового траншу було ухвалення закону про землю та банки. За його словами, продовження співпраці з МВФ відкриє двері для допомоги Україні з боку інших держав, адже це буде сигналом для всього світу, що нашій країні можна довіряти.

"Я майже щодня розмовляю з лідерами країн, з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Азербайджаном, Канадою, Німеччиною… Всі вони прив’язуються тільки до одного. Вони кажуть: буде (продовження співпраці України з МВФ. – Ред.) – підтримаємо. Десь це гуманітарна допомога, десь – пільгові кредитні гроші на підтримку економіки України. Залежить від сигналу. Сигнал для них один – меморандум з Міжнародним валютним фондом. Це – про довіру до України", – наголосив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна зможе отримати транш від МВФ протягом трьох тижнів після остаточного ухвалення законопроєкту про банках.

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