Зеленський "виторгував" у Криклія 90 вагонів для Крюківського заводу

Міністр інфраструктури Владислав Криклій після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським повідомив, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

"Ми проговорили наш план мінімум – це 2-3 дизель-потяги і до 100 пасажирських вагонів. Остаточна кількість залежатиме від фінансового плану, який зараз узгоджує наглядова рада УЗ, будемо виходити з цифр, які ми можемо забезпечити", – заявив Криклій, передає УП.

Після міністра інфраструктури слово взяв президент.

"Мені здається настають часи, коли треба казати конкретні речі. Тому пане міністр я хотів би, щоб ми зараз сказали, що ми дійсно замовимо 3 дизеля і 100 вагонів. Не до 100, а – 100", – наголосив Зеленський.

На це Криклій попросив зменшити число вагонів до 80-90.

"80-90 не підходить. Давайте тоді не 100, а 90. Домовились", – резюмував Зеленський.

"Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга

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