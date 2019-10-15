Зеленський вирішив пом'якшити умови для ФОП в Україні: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою введення мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців, крім категорії "ризикових", терміном на 2 роки.

Про це повідомляє у вівторок, 15 жовтня, пресслужба Офісу глави держави.

Відзначається, що в ОП пройшли консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами – співголовами міжфракційного депутатського об'єднання "За ФОП" і представниками Кабміну з метою формування спільної позиції щодо політики стосовно малих підприємців.

Зеленський вирішив пом'якшити умови для ФОП

Президент відгукнувся на протести підприємців через зміни, які запропонували внести до Податкового кодексу і законодавство про розрахункові операції.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Кузнєцова пояснила підприємцям, що електронні чеки з'являться в Україні тільки з 2021 року. Вона також запевнила, що ФОП не доведеться купувати касові апарати за скажені гроші.

Зеленський у свою чергу зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати. Тому глава держави доручив ввести мораторій на перевірки ФОП на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

Зеленський вирішив пом'якшити умови для ФОП prosto-alimenty.com

Окрім того, Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім бажаючим.

Зеленський також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону про відповідальність за неправильне ведення звітів, вона була пом'якшена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня стало відомо, що в податковому комітеті Верховної Ради пропонують заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

На наступний день голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що його скандальну заяву про ідею заборонити ФОП надавати послуги, неправильно зрозуміли.

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