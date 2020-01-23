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23 січня • оновлено в 07:43
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Зеленський у Давосі дав свій номер Мітталу: фотофакт

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Президент Володимир Зеленський на прийомі в Українському домі в Давосі записав свій номер в телефон власника "АрселорМіттал Кривий Ріг", індійського бізнесмена Лакшмі Міттала.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла прес-секретар НАК "Нафтогаз" Олена Осмоловська. Також вона показала відповідні фото.

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Зеленський і Міттал обмінялися номерами

Зеленський і Міттал обмінялися номерами

Facebook Олени Осмоловської

"Бути в Українському домі в Давосі варто хоча б для того, щоб побачити, як Володимир Зеленський тепло спілкується з Лакшмі Мітталом і на очах інших інвесторів записує у його телефон свій мобільний", – написала вона.

При цьому Осмоловська похвалилася, що приймають Україну дуже добре, приміщення забите повныстю на всіх панелях.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Економічний форум в Давосі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія Давос
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