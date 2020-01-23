Зеленський у Давосі дав свій номер Мітталу: фотофакт

Президент Володимир Зеленський на прийомі в Українському домі в Давосі записав свій номер в телефон власника "АрселорМіттал Кривий Ріг", індійського бізнесмена Лакшмі Міттала.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла прес-секретар НАК "Нафтогаз" Олена Осмоловська. Також вона показала відповідні фото.

Зеленський і Міттал обмінялися номерами Facebook Олени Осмоловської

"Бути в Українському домі в Давосі варто хоча б для того, щоб побачити, як Володимир Зеленський тепло спілкується з Лакшмі Мітталом і на очах інших інвесторів записує у його телефон свій мобільний", – написала вона.

При цьому Осмоловська похвалилася, що приймають Україну дуже добре, приміщення забите повныстю на всіх панелях.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

СБУ звинувачує менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій його власника Лакшмі Міттала.

У липні минулого року там влаштували обшуки. Тоді у прес-службі компанії повідомили, що в їх відношенні відкрито кримінальне провадження за фактом екоцид. За словами виконуючого обов'язки генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова, співробітники СБУ обшукували щойно збудований і сучасний об'єкт, а саме третю машину безперервного лиття заготовок.

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