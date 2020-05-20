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20 травня • оновлено в 12:15
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Президент сказав, коли Україна підпише меморандум з МВФ

3.2т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже у травні Україна підпише новий меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це український лідер заявив під час пресконференції з журналістами в Маріїнському парку з нагоди річниці його президентства.

"Зараз я підпишу банківський закон, що є останньою передумовою до підписання меморандуму з МВФ. Я впевнений, що ми його підпишемо у травні. Затягувати не можна", – сказав український лідер.

Він також додав, що днями отримає на підпис закон про банки.

Пресконференція Зеленського

Пресконференція Зеленського

Скриншот

"Банківський закон завтра чи післязавтра мені подадуть на підпис. Можливо, навіть сьогодні. І двері будуть відчинені для допомоги МВФ, за яку ми дуже сильно боролися. Ви всі це бачите. Боролися навіть у Верховній Раді України", – пояснив президент.

Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

Україна в рамках нової програми stand-by може отримати від МВФ 5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців.

Ця програма необхідна Україні для того, щоби пройти пікові виплати за державними боргами, які відбудуться у травні, липні та вересні 2020 року, а також профінансувати дефіцит державного бюджету, який Верховна Рада 13 квітня збільшила до рекордних 300 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України та замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
транш МВФ Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
МВФ
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