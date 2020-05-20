Президент сказав, коли Україна підпише меморандум з МВФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже у травні Україна підпише новий меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це український лідер заявив під час пресконференції з журналістами в Маріїнському парку з нагоди річниці його президентства.

"Зараз я підпишу банківський закон, що є останньою передумовою до підписання меморандуму з МВФ. Я впевнений, що ми його підпишемо у травні. Затягувати не можна", – сказав український лідер.

Він також додав, що днями отримає на підпис закон про банки.

Пресконференція Зеленського Скриншот

"Банківський закон завтра чи післязавтра мені подадуть на підпис. Можливо, навіть сьогодні. І двері будуть відчинені для допомоги МВФ, за яку ми дуже сильно боролися. Ви всі це бачите. Боролися навіть у Верховній Раді України", – пояснив президент.

Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

Україна в рамках нової програми stand-by може отримати від МВФ 5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців.

Ця програма необхідна Україні для того, щоби пройти пікові виплати за державними боргами, які відбудуться у травні, липні та вересні 2020 року, а також профінансувати дефіцит державного бюджету, який Верховна Рада 13 квітня збільшила до рекордних 300 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України та замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

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