Зеленський скасував указ 20-річної давності: наслідки оцінили у півмільярда

Президент України Володимир Зеленський скасував указ 20-річної давності, який встановлював мінімальну ціну за послуги приватних нотаріусів.

Більшість українців сприйняли це як позитивну новину, проте в уряді вважають, що бюджет може недорахуватися півмільярда гривень, передає ТСН.

Зазначається, що Зеленський одним рішенням скасував понад 160 указів за всі роки усіх своїх попередників. Більшість документів скасовані з метою дерегуляції бізнесу і через свою застарілість.

І серед скасованих документів є один, який знизив вартість оформлення операцій з нерухомістю і став поперек горла чиновникам.

"Пенсійний фонд втратить до кінця року близько половини мільярда гривень", — пояснював міністр соцполітики Андрій Рева.

Йдеться про півмільярда податків, які є частиною плати за нотаріальні послуги. І направляти їх до бюджету із приватних контор якраз і допомагав один зі скасованих указів.

Володимир Зеленський KP.UA

За словами приватного нотаріуса Світлани Горобець, з 1%, який сплачує клієнт, нотаріус заробляє п'яту частину. 40% — це витрати на бланки, збереження архіву, зарплати працівників, а ще 40% — це податки. Зазначається, що якщо нотаріуси зможуть менше грошей брати з клієнтів, то і в казну робитимуть менше відрахувань, а отже не буде з чого платити соціальні гроші.

У Нотаріальній палаті України додають, що про зменшення вартості послуг нотаріуса можна говорити лише у випадках великих угод, тобто коли оформлюється багатоквартирний будинок, підприємства або офіси з площею понад тисячу квадратів тощо. Мовляв, якщо не буде мінімальної планки в 1%, то узаконення угоди купівлі-продажу вартуватиме менших витрат виключно бізнесменам, а точніше великому бізнесу.

"Громадяни купують одну квартиру у житті зазвичай, купують ділянку, будують будиночок і платять цей 1% від відносно невеликої суми і один раз у житті", — зазначила перший віцепрезидент Нотаріальної палати України Ольга Онищук.

Тому для українців, які продають житло або ділянку, фактично нічого не зміниться. Бо, незважаючи на скасований указ, нотаріуси керуються іншим — чинним документом — декретом "Про державне мито". У ньому чітко зазначений той самий один відсоток, менше за який клієнт заплатити не зможе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Зеленський на зустрічі із бізнес-спільнотою у Києві заявив, що податок на виведений капітал поки що вводити не варто.

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