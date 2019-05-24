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НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради

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Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.

"З приводу розпуску парламенту — так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", — написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook.

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Він також додав, що у світі назріває глобальна економічна криза, що може негативно відбитися на Україні.

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"У світі є передчуття глобальної економічної кризи. Коли настане криза, вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8-10% у доларах, а будемо під 30%. Тому макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд і програма МВФ для нас критично важливі", — написав перший заступник голови ради НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Пізніше глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що позачергові парламентські вибори не зможуть провести у призначений строк.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
НБУвибори в Україні
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вова дай этим поцпатриотам хорошего срача. Шоб они нах свалили в свою галичину.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Руслан Стефанчук предложил уменьшить количество депутатов в украинском парламенте. Сейчас их 450 человек. По мнению Стефанчука, когда украинцев было 52 миллиона человек, это было нормально. Дословно Стефанчук сказал: «…когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?» Следует заметить, что по данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года на Украине проживало 42 миллиона 79,5 тысяч человек. В феврале 2018 года директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник говорил, что население страны составляет от 32 до 35 миллионов человек. Следует также учитывать, что 2 миллиона человек из Крыма стали проживать в России с 2014 года. Еще 3-3,5 миллиона человек находятся на территории ДНР и ЛНР. Таким образом, можно предположить, что население Украины уменьшилось на 22 миллиона человек: с 52 до 30 миллионов. Граждане бегут из страны в поисках лучшей жизни.
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
А вообще, меня больше шокировал отдых некого Педро Инкогнито, на Мальдивах за 500 косарей зелени. Вот это шокировало так шокировало. А для страны, на выборы, это конечно много, но не критично.... Они больше грабили...
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