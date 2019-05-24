НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради

Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.

"З приводу розпуску парламенту — так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", — написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що у світі назріває глобальна економічна криза, що може негативно відбитися на Україні.

"У світі є передчуття глобальної економічної кризи. Коли настане криза, вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8-10% у доларах, а будемо під 30%. Тому макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд і програма МВФ для нас критично важливі", — написав перший заступник голови ради НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Пізніше глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що позачергові парламентські вибори не зможуть провести у призначений строк.

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