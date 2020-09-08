Зеленський розповів, коли у Сумській області відремонтують дороги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення доріг на Сумщині, яке відбувається за програмою "Великого будівництва", завершиться вчасно.

У регіоні цього року будується близько 160 км доріг державного значення, йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Офісу президента.

"Всі ці зобов’язання контролюються. Голова ОДА доповідав, що встигнуть. З головою "Укравтодору" я щодня спілкуюся. Вони доповідають, що до кінця року ми все це зробимо", – сказав Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину.

Однак, зауважив він, будівництво доріг в області йде повільніше, ніж у інших областях. "Це пов’язано з тим, що багато проектів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету", – пояснив президент.

Втім, на його думку, всі перешкоди, які гальмували темпи будівництва доріг, буде усунуто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть цілодобовий ваговий контроль вантажівок, щоб уникнути руйнування доріг. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у понеділок, 7 вересня.

25 серпня Верховна Рада схвалила отримання Україною двох кредитів від ЄС – макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро на подолання наслідків коронакризи і 50 млн євро – на дорожні проєкти.

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