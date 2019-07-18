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Зеленський розкрив нову мільйонну схему в оборонці

15.8т Читати матеріал російською

В Україні викрили нову корупційну схему в оборонці — за п'ять років спецекспортери вивели на рахунки в офшорах $30 млн.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передає РБК. (Новина доповнена подробицями)

"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну схему в сфері оборонної промисловості. Як виявилося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за декількома сумнівними контрактами перерахували майже $30 млн на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", — заявив Зеленський.

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Також Держбюро розслідувань провело цього тижня кілька обшуків на бронетанкових заводах

Про це заявив директор ДБР Роман Труба під час засідання Нацради з питань антикорупційної політики, передає Еспресо.TV

Зазначається, що обшуки пов'язані із можливою незаконністю закупівель моторів на танки. Ймовірно, йдеться про мільйони доларів.

"Крім цього, є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. Також до цієї схеми причетні нардепи", - додав Труба.

Також директор ДБР заявив про викриті схеми з використанням облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Сума збитків від незаконних схем становить десятки мільйонів доларів.

"Наразі у нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.

"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих провадженнях", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
офшор
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Луговской Николай
Луговской Николай
Что на это все сказать? Воровали,воруют и,дай,Боже,что бы хоть сократилось!!! Нам,гражданам этой страны,попадают крохи от всех денежных средств,которые есть в Украине! Все эти коты жирные,подгребают под себя. На протяжении всех 28 лет независимости Украины,мы слышим на сколько работающих,у нас один пенсионер. Уже подсчитали что каждые 2,5 человека сождержат одного пенсионера. Думаю что они врут-народу половина работоспособных выехала за рубеж! Но я не об этом. Кто считал сколько работающих на одного чиновника? Возможен даже и такой вариант,как сколько чиновников на одного работающего??? И ВСЕ воруют!!! Разве им до нас? И мы еще удивляемся что бедно живем!? Да в Африке работающие живут,куда лучше нас!
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Serov Oleg
Serov Oleg
бери их всех за жабры,клоун..
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Мир Миру
Мир Миру
Змініть керівництво, пане президенте
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