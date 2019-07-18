Зеленський розкрив нову мільйонну схему в оборонці

В Україні викрили нову корупційну схему в оборонці — за п'ять років спецекспортери вивели на рахунки в офшорах $30 млн.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передає РБК. (Новина доповнена подробицями)
"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну схему в сфері оборонної промисловості. Як виявилося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за декількома сумнівними контрактами перерахували майже $30 млн на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", — заявив Зеленський.
Зеленський: з української оборонки вивели в офшори $30 млн
Також Держбюро розслідувань провело цього тижня кілька обшуків на бронетанкових заводах
Про це заявив директор ДБР Роман Труба під час засідання Нацради з питань антикорупційної політики, передає Еспресо.TV
Зазначається, що обшуки пов'язані із можливою незаконністю закупівель моторів на танки. Ймовірно, йдеться про мільйони доларів.
"Крім цього, є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. Також до цієї схеми причетні нардепи", - додав Труба.
Також директор ДБР заявив про викриті схеми з використанням облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Сума збитків від незаконних схем становить десятки мільйонів доларів.
"Наразі у нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, наразі кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.
"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих провадженнях", - додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що працівники Національного антикорупційного бюро знали й були замішані у скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
У Верховній Раді зареєстровано проект закону №10248, який передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".
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