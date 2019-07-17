Зеленський провів нові кадрові зміни: хто потрапив до Антикорупційної ради

Президент України Володимир Зеленський включив до Національної ради з питань антикорупційної політики главу Митної служби Максима Нефьодова і в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Про це зазначено в указі №523, який опублікований на сайті президента. Документ набуває чинності з моменту опублікування.

"Ввести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики Баканова Івана Геннадійовича – першого заступника Голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;

Затвердити у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики Нефьодова Максима Євгеновича – голову Державної митної служби України", – йдеться в указі.

Володимир Зеленський змінив склад Антикорупційної ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради ПриватБанку подругу актриси "95 кварталу" Олени Кравець, криворіжанку Юлію Мецгер. Також вона є дружиною заступника голови правління Укргазбанку Євгена Мецгера, який теж родом із рідного міста глави держави.

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