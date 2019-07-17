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Зеленський провів нові кадрові зміни: хто потрапив до Антикорупційної ради

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Президент України Володимир Зеленський включив до Національної ради з питань антикорупційної політики главу Митної служби Максима Нефьодова і в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Про це зазначено в указі №523, який опублікований на сайті президента. Документ набуває чинності з моменту опублікування.

"Ввести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики Баканова Івана Геннадійовича – першого заступника Голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;

Затвердити у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики Нефьодова Максима Євгеновича – голову Державної митної служби України", – йдеться в указі.

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Володимир Зеленський змінив склад Антикорупційної ради

Володимир Зеленський змінив склад Антикорупційної ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради ПриватБанку подругу актриси "95 кварталу" Олени Кравець, криворіжанку Юлію Мецгер. Також вона є дружиною заступника голови правління Укргазбанку Євгена Мецгера, який теж родом із рідного міста глави держави.

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Місце
Україна
Тег
Володимир Зеленський
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