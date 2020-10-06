Зеленський призначив нового очільника 'Укроборонпрому' замість Абромавічуса

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавічуса.

Одночасно з цим виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну призначили Ігоря Фоменка. Про це свідчать укази №422/2020 і №423/2020 року, які були оприлюднені на сайті глави держави.

Зеленський підписав відповідні документи у вівторок, 6 жовтня.

До цього Фоменко обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва "Укроборонпрому".

Також він був заступником гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки державного концерну.

У липні 2019 року Абромавічус очолив наглядову раду держконцерну. Через місяць Зеленський призначив Абромавічуса генеральним директором "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня стало відомо, що голова ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус написав заяву про звільнення.