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16 жовтня • оновлено в 14:15
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Зеленський розповів про важливий крок для повернення "грошей Януковича"

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацюватиме з Латвією у питанні повернення заарештованих у цій країні коштів колишніх українських чиновників.

"Окрема тема сьогоднішньої розмови – це кошти злочинного походження, пов'язані з ексчиновниками України, які були виведені у латвійські банки. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю", – повідомив глава держави на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це стосується і питання повернення активів, щодо яких вже є відповідне рішення суду, а також пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України у Латвію", – додав він.

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Напередодні Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію 30 млн доларів, які пов'язують з ексчиновниками.

Ці гроші на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

"Питання повернення злочинних активів вирішуватиметься на міжурядовому рівні", – додали у ГПУ.

На чиєму саме рахунку були ці гроші, у ГПУ не розповіли.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацюватиме з Латвією у питанні повернення заарештованих коштів колишніх українських чиновників

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацюватиме з Латвією у питанні повернення заарештованих коштів колишніх українських чиновників

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
борг Януковича Суд над Януковичем Чорна каса Януковича
Особи
Володимир Зеленський Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
вирок Януковичу
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