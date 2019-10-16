Зеленський розповів про важливий крок для повернення "грошей Януковича"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацюватиме з Латвією у питанні повернення заарештованих у цій країні коштів колишніх українських чиновників.

"Окрема тема сьогоднішньої розмови – це кошти злочинного походження, пов'язані з ексчиновниками України, які були виведені у латвійські банки. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю", – повідомив глава держави на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це стосується і питання повернення активів, щодо яких вже є відповідне рішення суду, а також пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України у Латвію", – додав він.

Напередодні Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію 30 млн доларів, які пов'язують з ексчиновниками.

Ці гроші на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

"Питання повернення злочинних активів вирішуватиметься на міжурядовому рівні", – додали у ГПУ.

На чиєму саме рахунку були ці гроші, у ГПУ не розповіли.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацюватиме з Латвією у питанні повернення заарештованих коштів колишніх українських чиновників

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Експрезидент Віктор Януковича та його так звана Сім'я, яка налічує 56 осіб з найближчого оточення, вивели з України $40 млрд державних активів.

У грудні 2018 року влада Швейцарії продовжила на рік заморожування активів Януковича і наближених до нього осіб.

У лютому 2019 року повідомлялося, що бюджет України отримає 1,5 млрд гривень від спеціальної конфіскації коштів злочинної організації експрезидента.

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