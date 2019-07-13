Зеленський пішов на поступки пенсіонерам Донбасу: в Кабміні назвали ризики

Рішення президента України Володимира Зеленського піти на поступки пенсіонерам з окупованих територій Донбасу несе в собі серйозні ризики.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

На сьогоднішній день мешканці ОРДЛО, щоб отримати українську пенсію, мають перетинати лінію розмежування раз на два місяці. Гримчак прокоментував намір президента збільшити цей термін до року.

"Хочу сказати, чому було введено два місяці перебування на окупованих територіях. Це більш-менш зрозумілий термін, тому що пенсіонери помирають. Щоб людина не пропала, виїхавши на окуповану територію. Ми видаємо людям гроші, які вони заробили, вони мають право їх отримувати – немає питань. Але уявіть собі – людина взяла картку і виїхала на рік. Ризик вивести досить значні суми. Ризик того, що людина пропаде, а бойовики налагодять бізнес на тому, щоб забирати гроші у пенсіонерів", – пояснив заступник міністра.

"Можна обговорити таку ідею, але з огляду на ризики, які були... Адже не для того було на два місяці запроваджено, щоб комусь створити труднощі. Виходили з розумних причин, чому саме два місяці – ні більше, ні менше", – додав він.

bizresurs.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховний суд України дозволив визнавати документи, видані т.зв. "владою Л/ДНР" на Донбасі, при призначенні пенсій. Він дійшов до висновку, що це необхідно для захисту прав жителів непідконтрольних Україні територій.

Володимир Зеленський, будучи кандидатом у президенти України, заявляв, що хоче почати виплачувати пенсії людям на окупованих територіях Донбасу.

у Кремлі заявляли про готовність виплачувати пенсії жителям окупованих районів Донбасу, які отримали російський паспорт, але лише в тому випадку, якщо вони зареєструються на території РФ.

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