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Зеленський пішов на поступки пенсіонерам Донбасу: в Кабміні назвали ризики

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Рішення президента України Володимира Зеленського піти на поступки пенсіонерам з окупованих територій Донбасу несе в собі серйозні ризики.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

На сьогоднішній день мешканці ОРДЛО, щоб отримати українську пенсію, мають перетинати лінію розмежування раз на два місяці. Гримчак прокоментував намір президента збільшити цей термін до року.

"Хочу сказати, чому було введено два місяці перебування на окупованих територіях. Це більш-менш зрозумілий термін, тому що пенсіонери помирають. Щоб людина не пропала, виїхавши на окуповану територію. Ми видаємо людям гроші, які вони заробили, вони мають право їх отримувати – немає питань. Але уявіть собі – людина взяла картку і виїхала на рік. Ризик вивести досить значні суми. Ризик того, що людина пропаде, а бойовики налагодять бізнес на тому, щоб забирати гроші у пенсіонерів", – пояснив заступник міністра.

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"Можна обговорити таку ідею, але з огляду на ризики, які були... Адже не для того було на два місяці запроваджено, щоб комусь створити труднощі. Виходили з розумних причин, чому саме два місяці – ні більше, ні менше", – додав він.

Зеленський пішов на поступки пенсіонерам Донбасу: в Кабміні назвали ризики

bizresurs.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі Пенсія в Україні
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу пенсії Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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Соболева Марина
Соболева Марина
Ты плати им заработанную пенсию ,остальное не твое собачье дело . Заботливый ты наш ,бомбы на голову Донбасса не сыпь !
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Соболева Марина, бааааа выпосмотрите какой уё...бок объявился. Тебя чмо не спрашивают. А кровавые гривны карманне жмут?!
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