Зеленський підписав закон про казино. Як в Україні легалізували гральний бізнес

Зеленський підписав закон про легалізацію казино
Документ набуде чинності не раніше кінця 2020-го року і не пізніше літа 2021-го
Загалом легальна діяльність казино у світі приносить сотні мільярдів доларів прибутку на рік
Зеленський підписав закон про казино.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.
Про це сказано на сайті Верховної Ради України. Таким чином законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" пройшов останній етап і незабаром набуде чинності.
Відзначимо, що 27 липня документ схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, а 28 липня його направили на підпис Зеленському.
Законопроєкт про казино підписав президент Сайт Верховної Ради
Раніше очікувалося, що законопроєкт буде ветовано президентом і повернуто до Верховної Ради на доопрацювання.
У документі виявлені суперечності і в його текст в останній момент були внесені неузгоджені правки.
Зокрема, в тексті враховані дві поправки, які суперечать одна одній. Зазначено, що формуванням конкурсної комісії для відбору членів комісії з регулювання азартних ігор буде займатися Кабінет Міністрів, і профільний комітет Верховної Ради.
Також, в фінальний текст законопроєкту була внесена норма, що казино можуть бути відкриті не тільки в п'ятизіркових готелях, а й в чотиризіркових.
Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк назвав таке рішення президента суперечливим.
Нардеп назвав документ суперечливим Facebook Ярослава Железняка
Законопроєкт №2285-д вводить норми щодо реклами азартних ігор, кримінальну відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, обмеження на розташування гральних закладів на вулицях. Так, зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок.
те саме з букмекерськими пунктами – лише в готелях;
відстань гральних залів від шкіл – не менше ніж 500 м;
Резидентам держави-агресора заборонено мати гральний бізнес в Україні.
У державному бюджеті має з'явитися спецфонд підтримки медицини, спорту і культури – до нього будуть надходити платежі за ліцензії.
Документ передбачає комплексне регулювання ринку азартних ігор, зокрема запроваджується:
система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор;
розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу;
жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор задля гарантування виплат виграшів.
Також закон передбачає створення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх – це так званий "реєстр лудоманів" (людей із залежністю від азартних ігор).
Водночас із цим створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції. Зокрема:
встановлюється обмеження для тих, хто може грати, – підвищено вік із 18 до 21 року. Хто гратиме та скільки йому років – ідентифікуватиме охоронець на вході до закладу, вимагаючи паспорт;
за ведення грального бізнесу без ліцензії кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення – від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі;
працівникам правоохоронних органів за бездіяльність чи "кришування" грального бізнесу – від 6 до 8 років позбавлення волі;
штрафи за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри осіб, молодших від 21 року, – штраф приблизно 2 мільйони 360 тисяч гривень, а за повторне порушення – анулювання ліцензії;
збільшується коло осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про обмеження для члена сім’ї.
Водночас закон містить у собі і мінуси. Так, серед інших правок депутати ухвалили норму, яка передбачає нульові податки на найближчі два роки після легалізації казино. Як з'ясував OBOZREVATEL, такі правки розробив одіозний російський бізнесмен Борис Баум, а їх пролобіювали віддані президенту України Володимиру Зеленському люди – Кирило Тимошенко і Давид Арахамія.
Відповідно до закону початок ліцензування учасників грального ринку починається без механізмів їхнього фіскального контролю. Новий же законопроєкт навіть у разі запуску державного моніторингу дозволить операторам самим регулювати розмір прибутку, який вони будуть показувати.
Говорячи про азартні ігри, найперше згадується місце, де зосереджено найбільше гральних будинків у світі – Лас-Вегас. За рік казино Лас-Вегасу отримують до 14 млрд доларів.
Ще одна гральна Мекка розташована в китайському місті Макао – єдине місце в країні, де дозволені азартні ігри. Казино тут приносять близько 80% всіх доходів місцевого бюджету.
Місто-держава Монако також славиться казино, які щорічно заробляють близько 210 мільйонів євро. До речі, влада заборонила грати місцевим жителям, робити ставки в ігрових будинках князівства можуть лише іноземці. Монако – територія з низьким оподаткуванням, тому там платять тільки податок на додану вартість.
Пограти можна і на острові Мальта, який привертає ігроманів низькою податковою ставкою – всього 1% від загального обороту грального закладу за умови, що ця сума не перевищує 548 тисяч доларів.
В інших країнах Європи податки на дохід від роботи казино можуть досягати 80% – така ставка діє в Німеччині, Франції, Люксембурзі та в Австрії.
У Данії казино повинні платити від 45% до 75% від загального доходу від гри, але при цьому у них не передбачені інші додаткові платежі. А в сусідній Польщі ставка не перевищує 50%, що дозволяє країні заробляти десятки мільйонів євро на рік.
Найменший податок платять у таких країнах, як Бельгія, Чехія, Фінляндія та Сінгапур – від 2,5 до 15%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.
21 липня Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино в Україні.
Пізніше стало відомо, що у фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з'явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.
Стало відомо, що казино в Україні відкриють не раніше ніж у кінці 2020 року і не пізніше ніж улітку 2021-го.