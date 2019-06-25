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Зеленський отримав першу президентську зарплату: озвучено суму

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Президент України Володимир Зеленський за перші 30 днів на своїй посаді отримав 12 тисяч гривень зарплати.

Запит на цю інформацію подало видання "Фактор " і отримало офіційну відповідь від Адміністрації президента України.

У документі зазначено, що за травень 2019 року Зеленський отримав посадовий оклад в розмірі 12 727 гривень. Новообраному президенту не було нараховано за травень ніяких надбавок і премій, а з самого окладу було сплачено 2481 грн обов'язкових зборів і податків.

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Зеленський отримав першу президентську зарплату: озвучено суму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський, крім державної зарплати, також буде отримувати дохід від продуктів студії "Квартал 95", які продають за кордон.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
зарплатапрезидент
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а премии и надбавки сам себе назначает? типа:"слава богу, значит мне".
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