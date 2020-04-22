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22 квітня • оновлено в 17:43
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Зеленський оголосив про створення української авіакомпанії

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Президент України Володимир Зеленський ініціює створення державної авіакомпанії, флот якої буде сформований з літаків виробництва державного підприємства "Антонов".

Про це сказав глава держави у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє телеканал "Україна 24" в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Антонов" – велике підприємство з великою кількістю робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан (літаки виробництва держконцерну "Антонов")? Ми з ними домовилися, тепер ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія – зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або Singapore Airlines. Держава готова виділити на це гроші", - сказав він.

Зеленський оголосив про створення української авіакомпанії

Зеленський зазначив, що таким чином держава не тільки створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати низку рейсів з України в європейські країни, а також в Азербайджан і Ізраїль через спалах коронавірусу COVID-19.

Wizz Air скоротив штат на 19% через карантин, партнери та авіакомпанії, які обслуговуються в міжнародному аеропорту "Київ" знаходяться на межі банкрутства.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
"Антонов"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ипона мама, предыдущие Гиперлуп строили, эти госавиа возрождаются. Чёкнутые, блин...
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0
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та при одном уже строили ан- 178,испытательные и перегоночные полеты с дополнительным балластным грузом массой 1,32 тонны в виде пакета из 15 стальных плит весом 85-90 кг каждая, уложенного сразу за кабиной экипажа,цэ перемога
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Какая разница кто подсказал, но "прожект" реальный.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Иванович Юрий, Он издевается. Была госкомпания после развала союза и где она? Стратегически критические отрасли типа энергетики раздают, после чего владельцы ТЭС шантажируют страну тарифами и прекращением выработкой э/э, а он хочет госавиакомпанию. Лучше бы землю сохранил в госсобственности. Антонов выпускал самолёты в кооперации с РФ, что он сейчас выпустит и какая это "реальный", только реальность виртуальная, но распил бабла знатный.
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