"Зеленський дав сигнал": в Україні оголосили про запуск масштабної реформи

Президент Володимир Зеленський доручив запустити в Україні повномасштабну велику приватизацію ще до кінця 2019 року.

Про це повідомив в Facebook глава Фонду держмайна Віталій Трубаров. За його словами, відомство вже розробило програму дій на 5 років.

"Протягом яких процес приватизації буде завершено в цілому, оренда державного майна отримає новий закон і ринкові механізми регулювання, а оціночна діяльність, регулятором якої є фонд, набуде якісних змін", – сказано у повідомленні.

Він також зазначив, що у нинішнього глави держави є політична воля для запуску масштабної приватизації. Трубаров також назвав кроки, які для цього необхідно зробити:

Кабінет Міністрів - до 30 вересня має затвердити інвестиційних радників на вже відібрані підприємства: ОПЗ, Вугільна компанія "Краснолиманська", "Індар", завод "Електроважмаш", "Об'єднану гірничо-хімічну компанію".

Уряд своїм розпорядженням має передати в управління Фонду ще приблизно 20 великих підприємств для приватизації.

Міністерства і відомства повинні передати вже затверджені для продажу підприємства до Фонду, які роками "утримуються" і не передаються на приватизацію. Таких підприємств – понад 30.

Також Кабмін повинен зобов'язати міністерства провести повну ревізію державного майна і передати до Фонду все те, що підлягає приватизації.

Необхідно також і рішення уряду щодо оптимальних термінів приватизації обленерго з урахуванням закону "Про ринок електричної енергії".

Зеленський доручив прискорити приватизацію держпідприємств

"Від Верховної Ради Фонд очікує розгляду законопроекту про скорочення списку об'єктів, заборонених до приватизації, а також на розгляд проектів законів про реорганізацію спиртової галузі. Якщо у вересні Кабінет Міністрів затвердить інвестиційних радників як перший крок до запуску великої приватизації, то на перші продажі можна вийти ще у кінці цього року", – зазначив Трубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2017 року МЕРТ оприлюднило список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк і "Центренерго".

У жовтні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив стартову ціну продажу 78,289% акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в грудні 2018 року стало відомо, що має відбутися аукціон з приватизації ПАТ "Центренерго", який є одним з найбільших лотів в історії України. Стартова ціна становила майже 6 млрд грн.

Але потім з'явилося повідомлення, що торги по приватизації компанії були зірвані.

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